Bogdan: “Nos sentimos perjudicados por los arbitrajes”

El vestuario del Sporting se siente agraviado por los arbitrajes recibidos este año. Así lo exteriorizó ayer, sin tapujos, uno de los integrantes de la caseta rojiblanca: el lateral derecho Bogdan Milovanov. “Las decisiones arbitrales nos han perjudicado más de lo que nos han beneficiado”, aseguró el internacional ucraniano, plasmando así un mensaje que cada vez coge más peso en el vestuario del Sporting y que desde el club aún no se ha respaldado de forma institucional. El gol anulado por el colegiado extremeño Hernández Maeso en Ponferrada, que hubiera supuesto el 2-3 para los rojiblancos, es la gota que colmó el vaso. Un tanto que, entienden los jugadores del Sporting, debió subir al marcador. “Pita una falta de Babin que yo creo que no es”, explicitó el joven lateral del Sporting, que repetirá titularidad contra el Mallorca, el domingo en El Molinón, por la baja de Guille Rosas, que sufrió una microrrotura fibrilar en los isquiotibiales de su pierna derecha en el duelo frente al Espanyol.

Así, Bogdan es el primero en plasmar de forma pública, frente a los micrófonos, esas quejas que resuenan en el vestuario del Sporting. Antes ya lo hicieron otros, como Javi Fuego o Gaspar, tras el partido frente a la Ponferradina. “Seguiremos en la pelea, aunque a alguno no le guste vernos ahí”, manifestó el centrocampista poleso tras el partido disputado en la capital berciana. “Todos a una, pese a quien le pese”, completó Gaspar. Bogdan negó que existiera malestar en el vestuario rojiblanco, pero sí que clarifica que “en varios partidos, las decisiones arbitrales nos han perjudicado más de lo que nos han beneficiado”. No obstante, el joven lateral derecho es consciente de que “no queda otra que seguir, porque las decisiones de los árbitros no dependen de nosotros”, dejando claro, sin embargo, que “espero que la siguiente vez nos pueda beneficiar”.

El empate en Ponferrada, después de ir ganando 0-2, fue un duro palo para los jugadores de David Gallego. Más aún por la forma en la que se produjo: merced a ese gol anulado a Gaspar y, también, por dos errores individuales de Mariño y Pedro, que supusieron los dos goles bercianos. “Fue una pena porque podíamos haber conseguido la victoria”, enfatizó Bogdan, que aseguró que la sensación con la que se fueron fue de “mucha rabia por no conseguir la victoria, pero vemos el empate de forma positiva y hay que seguir”.

Y para ello, el siguiente paso es el encuentro en El Molinón frente al Mallorca, este domingo. “Se lo vamos a poner muy difícil”, adelantó Bogdan, que aseguró que “vamos a ir a darlo todo” para lograr una victoria que no será fácil, toda vez que los baleares son los actuales líderes de Segunda División y que aún no han caído derrotados fuera de su estadio. “Es un gran equipo, no ha perdido ningún partido fuera, pero nosotros tampoco en El Molinón y esperamos seguir con esa racha”, remarcó el lateral.

De lograrlo, además, el Sporting lograría acercarse a los puestos de ascenso directo. “Yo miro partido a partido, eso es lo importante”, se limitó a valorar el lateral derecho sportinguista, fiel al mesurado discurso de David Gallego. “Solo miro hacia el Mallorca y, después, al siguiente, porque nunca se sabe lo que puede pasar”, explicó Bogdan.

De hecho, el defensor ucraniano evitó pronunciarse acerca de las opciones rojiblancas de ascenso directo. “Nunca se sabe”, zanjó Bogdan. Para ese objetivo es especialmente importante el partido del domingo frente a los baleares, aunque desde el vestuario rojiblanco se evita esa presión. “Todos los partidos son importantes, da igual si el rival está arriba o abajo, valen tres puntos, así que iremos a por la victoria”, explicó el lateral derecho rojiblanco.

Un puesto que volverá a ocupar de inicio, por segundo partido consecutivo, ante la baja de Guille Rosas. “Es vital para un jugador sentirse importante”, asegura el canterano sportinguista, que valora haber podido recuperar su puesto en el once inicial de David Gallego. “Después de altibajos que he tenido durante la temporada, como tras infectarme por covid al irme con la selección y alguna pequeña lesión, está bien volver a competir al máximo nivel”, explicó el joven futbolista.

Precisamente, de volver a recuperar ese ritmo de participaciones depende sus opciones de ir convocado con la selección absoluta ucraniana, toda vez que no puede ir ya con la sub-21. “Sé que está complicado, pero confiamos en que algún momento llegue”, apuntó.

Murilo espera un partidazo

El encuentro del domingo lo disputará un exjugador del Sporting, el brasileño Murilo de Souza, que jugó la segunda mitad de la temporada pasada en el club gijonés, anotando dos goles. “Respetamos mucho al Sporting, está haciendo una temporada buenísima, especialmente en El Molinón”, remarcó el atacante, ahora en el Mallorca, en una entrevista en la “Cope”, dejando claro, no obstante, que lo que está logrando su actual equipo, líder y sin perder ningún encuentro a domicilio en lo que va de curso, “es una cosa de locos, nunca había vivido algo así”, asegurando que es fruto del “trabajo y la capacidad del equipo”.

Para Murilo, el Mallorca está haciendo “una buenísima competición, pero está todo muy apretado, así que no podemos relajarnos, porque va a ser muy largo”. Lo que sí tiene claro el exsportinguista es que el del domingo “va a ser un partidazo”.

Murilo recuerda con mucho cariño su paso, aunque breve, por Gijón, alabando cómo se vivía el fútbol en la ciudad. “La última sensación que tengo antes de la pandemia es de la Mareona y la afición del Sporting y todo el cariño que recibí”, recuerda, rememorando los encuentros con El Molinón lleno. El último, hace un año esta semana, en el 4-0 frente a Las Palmas, en que consiguió anotar un gol. “Fue un día muy especial”, explicó agradeciendo “el cariño que me cogió toda la afición en poco tiempo”.

Respecto al Sporting, valoró que “tiene jugadores de mucha calidad y tiene una base muy fuerte defensivamente, con una buena mezcla de la gente de la cantera y la gente con más experiencia como Javi Fuego, Babin, Marc Valiente o Mariño, además del gran momento de Djuka” con lo que “no me sorprende que esté en los puestos altos de la clasificación”.