Cumic y Mboula, mucho por mejorar

Aunque económicamente ahora mismo no tienen comparación posible, el Mallorca y el Sporting lucharon en verano por el mismo jugador. Jordi Mboula era la primera opción de Javi Rico para la banda derecha, una vieja aspiración de los directores deportivos y entrenadores rojiblancos en los últimos años. A pocos días del cierre de mercado, el extremo entonces en el Mónaco parecía cerca de El Molinón, pero finalmente se decantó por el Mallorca, un recién descendido con un límite salarial muy superior. El Sporting se conformó con Cumic, un prometedor serbio cedido por el Olympiacos. Ocho meses después, ninguno de los dos acaba de convencer.

En su valoración tras el cierre del mercado veraniego, a Javi Rico se le notó incómodo con el desenlace de la operación. “De Mboula no voy a hablar, no es jugador del Sporting”, señaló entonces Rico, que añadió: “De Nikola, no es cuestión de si era la primera o la segunda opción. Tenía el hándicap por el idioma y el conocimiento de la Liga. Pero por nivel futbolístico, no tengo ninguna duda de que es más jugador para lo que necesita el cuerpo técnico que lo que pudo ser Mboula”.

Jordi Mboula Queralt (Granollers, 16 de marzo de 1999) se formó en la cantera del Barcelona y fue uno de los juveniles más destacados de su generación. Llegó a jugar con el Barça B con 18 años, a finales de la temporada 2016-17, cuando rechazó un contrato profesional para fichar por el Mónaco, que pagó tres millones de euros por derechos de formación. Pero en el club francés apenas jugó diez partidos en dos temporadas y acabó la pasada cedido en el Huesca, en Segunda División, con el que jugó nueve partidos. Para esta temporada fue una de las apuestas del Mallorca, que pagó 1,7 millones al Mónaco por su traspaso, una cantidad inalcanzable en estos momentos para el Sporting.

Al igual que la otra incorporación veraniega, Saúl García, el Sporting con Cumic optó por la única vía posible, una cesión con opción de compra. Nikola Cumic (Uzice, Serbia, 20 de noviembre de 1998) tiene contrato con el Olympiacos hasta el 30 de junio de 2024. El club griego lo compró la pasada temporada al Radnicki serbio por medio millón de euros, pero no llegó a estrenarse en la Liga griega porque jugó cedido en el mismo equipo de procedencia, donde anotó 14 goles en 57 partidos de la Superliga serbia.

Cumic debutó con el Sporting en la tercera jornada, jugando el cuarto de hora final frente al Girona en El Molinón. Ya fue titular en la cuarta, frente al Almería, al igual que en los siguientes cinco partidos, pero no consiguió completar ninguno. Gallego apenas contó con él en los siguientes diez partidos, con el paréntesis de la Copa frente al Quintanar, en el que se estrenó como goleador. El brote de covid-19 le dio la oportunidad de volver al once inicial y en Logroño se sumó a la fiesta con una asistencia y su primer gol en Liga. Una lesión en vísperas de la visita del Espanyol le ha tenido parado dos semanas y podría volver a la convocatoria frente al Mallorca.

Cumic era, curiosamente, la alternativa de la dirección deportiva mallorquinista en caso de no lograr la contratación de Mboula. El extremo catalán no está respondiendo a las expectativas y sus números son, de momento, peores que de los de Cumic. Mboula solo completó los 90 minutos una vez y en las últimas diez jornadas el entrenador del Mallorca, Luis García, únicamente le ha dado una titularidad. El domingo, en El Molinón, lo más probable es que ambos vean el partido desde la grada.