Pablo Pérez, autor del segundo gol del Sporting en el partido de Ponferrada, asegura que está intentando adaptarse al puesto de delantero centro, en el que suele situarle David Gallego esta temporada. "Me fijo en Djuka, que domina la posición".

Sensaciones en Ponferrada. "Estoy contento por volver a jugar, por ayudar al equipo. La pena es que no pudimos llevarnos los tres puntos, pero hicimos un gran partido".

Poca participación. "Me pasó un poco de todo esta temporada, también tuve una lesión de rodilla. Yo me entrenó para cuando me llega la oportunidad y aprovecharla. Todo el mundo está aportando cuando toca, tenemos un grupo muy bueno. Así es como se consiguen los objetivos y se forma un equipo. No somos once, sino 21, 22 o 23".

La celebración del gol. "Es verdad que fue especial. Noté que a los compañeros les prestó que marcara y me saliera un buen partido. Les agradezco el apoyo y los mensajes que me trasladaron. Ellos saben que, desde donde me toque, intento apoyar al equipo, y así me lo agradecieron el otro día".

La exigencia. "No noto más presión por ser de la casa. Intento disfrutar de estar en el Sporting, es un orgullo cada minuto que juego. Hay que ganarse la confianza del entrenador y el camino es estar preparado para cuando lleguen las oportunidades".

La vuelta de Djuka. "Le quiero felicitar por su convocatoria con la selección. Está haciendo un año increíble, nos está ayudando muchísimo y se lo merece. Evidentemente, Djuka lleva 17 goles y es el mejor delantero de la categoría".

La titularidad en El Toralín. "No me sorprendió. Estaba preparado y muy motivado para jugar. Agradezco la confianza del entrenador porque era un partido muy importante para el equipo. Se demostró que puede jugar cualquiera y tenemos que estar todos preparados".

La comparación con 2015. "No hay que comparar temporadas, pero hemos formado un gran grupo, tenemos un gran entrenador, gente de la casa que está aportando muchísimo, con gente veterana, un espejo donde mirarnos, que sienten el club. Es un año ilusionante, la afición se siente identificada con el equipo. Pero falta mucho".

Posibilidad de salir del Sporting. "Tengo un año más de contrato y no pienso en otra cosa que no sea disfrutar cada día en Mareo. Cuando acabe la temporada valoraremos lo que pasa. No depende solo de mí, si el club cuenta conmigo estoy encantando de seguir aquí. Es un orgullo representar esta camiseta".

La posición ideal. "El míster desde el principio dijo que me veía como delantero. Siempre entreno como delantero, lo que valoro mucho porque así me hago un poco a la posición porque hasta este año había jugado pocos partidos ahí. Intento en cada entrenamiento aprender de lo que dice el entrenador, fijarme en compañeros como Djuka, que domina esa posición, en sus movimientos y en cómo trabajan. Intento empaparme de todo para hacerlo lo mejor posible y jugar donde el míster crea que puedo ayudar al equipo".