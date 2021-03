El entrenador del Sporting, David Gallego, considera que no debe valorar las críticas de sus jugadores a los árbitros, aunque en relación con el gol anulado frente a la Ponferradina aseguró que lo que le sorprendió fue la decisión "de gente que está fuera mirando tranquilamente por un monitor". Gallego también aseguró que entiende la decisión de Djuka de jugar con la selección de Montenegro.

Las quejas por el arbitraje de Ponferrada. "Los jugadores son libres de manifestarse sobre las actuaciones arbitrales. Yo no lo voy a hacer porque considero que son decisiones complicadas. Lo que me sorprende no es la decisión del árbitro, sino la de gente que está fuera mirando tranquilamente por un monitor. Lo que vale es que se pitó falta, que nos impidió ganar el partido. Pero tenemos que seguir. Si quejándome o llorando nos devolvieran los puntos sería el primero en quejarme o llorar, pero eso ya no tiene vuelta. Por lo tanto tengo que preparar al equipo para el partido siguiente y no justificarnos tanto en eso. Evidentemente hay situaciones en las que el árbitro se equivoca, a veces a favor y a veces en contra, pero ya está. Lo que nos interesa son los muchísimos puntos que quedan por delante. Lo demás son interferencias que nos desvían del foco, que es el Mallorca".

Sin autocrítica por el empate de El Toralín. "No podemos hacer autocrítica por el partido de Ponferrada. Para mí fue un partido espectacular y fueron dos decisiones, dos jugadas individuales, que no son de trabajo, son ajenas al juego. ¿Cómo puedo hacer autocrítica por un golpeo de tan lejos y que le suceda eso a Mariño, o que haya un pase a un jugador rival?. Al contrario, los voy a defender a muerte porque son acciones del partido que pasan de vez en cuando, y nos pasó dos veces en un partido, cosa que a lo mejor ocurre una vez en toda la temporada. Al jugador lo voy a defender a muerte porque son situaciones muy concretas y tanto uno como otro hicieron un grandísimo partido".

El ejemplo de la primera vuelta en Mallorca. "Aquel partido nos tiene que servir para saber que podemos competir ante un rival de esa entidad. Nos puede dar una idea, pero va a ser un partido diferente. Nos llega en un momento muy bueno para nosotros, jugamos contra un equipazo, que fuera de casa no ha perdido y le han ido las cosas siempre muy de cara. Por la calidad que tienen, porque se lo han merecido, y también porque durante la temporada hubo momentos puntuales que siempre le han sonreído. ¿Por qué no vamos a ser nosotros los que rompamos esa dinámica?"

El líder, el mejor. "Después de tantas jornadas, el Mallorca está demostrando que a día de hoy es el mejor equipo de la categoría. Lleva 60 puntos, que es una brutalidad, ha recibido muy pocos goles, fuera de casa solo cuatro, tiene 19 porterías a cero, no ha perdido fuera de casa. Por eso se han ganado el derecho a decir que son el mejor equipo de la categoría, sin duda".

La situación de Campuzano. "A Víctor en cuanto a integración lo veo muy bien. Tenemos un grupo muy majo y muy accesible, con una mezcla de buenos jugadores jóvenes y veteranos que les gusta mucho el fútbol y entrenar. Físicamente lo veo mejor que la semana pasada, después de entrenar con el grupo esta entera. Lo vemos cada vez mejor y con la posibilidad de utilizarlo de inicio o después".

Renovaciones de Pedro Díaz y Gaspar. "Para mí es una gran noticia. Son dos jugadores de un nivel altísimo, que salen de Mareo, que tienen el ADN del Sporting, y el aficionado los va a poder disfrutar muchísimos años. Es una grandísima noticia para todos".

Djuka y Montenegro. "Llega un momento en el que recibe una notificación del seleccionador de Montenegro. A partir de ahí analiza, decide y opta por tener la posibilidad de ser seleccionado para ese país. Igual que tenemos otros jugadores nacionales que pueden ir. Lo comenté con él y tiene muy claro lo que quiere hacer. Nada más. No hay que darle más vueltas".

Continuidad en el Sporting. "Yo estoy muy a gusto, muy cómodo aquí, y espero alargarlo muchísimo tiempo. Pero no pienso más allá de la siguiente semana porque me despista y me distorsiona. Lo que quiero es disfrutar al máximo del camino".

Opciones de Pablo Pérez. "Es una de las posibilidades, como cada semana. Pablo ha entrenado muy duro y el domingo nos ayudó muchísimo. Frente al Mallorca valoraremos el mejor once posible".

La posición de Pedro Díaz. "Es un jugador con muchísimo potencial. A los jóvenes, lo que les hace falta es tener la seguridad de que son fiables en su rendimiento. Con Pedro se trata de explotar sus condiciones de llegada, de distribución, con buen pase en corto, en largo. Dependiendo del rival lo puedes utilizar en la iniciación y otras necesitas que tenga más llegada de segunda línea porque también lo puede hacer. Su riqueza tiene que ser la polivalencia, tiene que crecer sobre todo en interpretación del juego. Estamos en ello. Es un chico con mucha atención y mucha predisposición".

La semana de Djuka. "Con todo lo que lleva encima, le ha venido hasta bien el descanso, tanto emocional como físico. Lleva muchísima carga de minutos, de esfuerzo y de entrenamientos".