El extraño calentamiento de Luis Enrique antes de debutar con el Sporting: "Es algo que nunca he visto en el fútbol"

“En mi debut, frente al Málaga en El Molinón, yo estaba nervioso no, lo siguiente. Y me pasó una cosa que no he vuelto a ver en el fútbol. Aranguren me mandó calentar dentro del vestuario. No sé las vueltas que di, pero como si fuera un toro Miura. Igual fue para que no me subiera a la valla con los ultras”, rememora el gijonés.

“En el primer tiempo, en el banquillo, se me movía un músculo y le pregunté al doctor. Me dijo que era un nervio periférico. ‘Pues empezamos bien’, pensé. Me acuerdo que hice una chilena que paró Jaro, que luego fue compañero mío en el Madrid. Para mí no era un sueño, era algo inalcanzable. Volver al filial no fue una decepción porque me lo pasé muy bien. El día de mi debut mis padres no estaban en el campo. Nunca hemos sido socios por un tema económico. El dinero daba para lo que daba. Por eso tengo guardada la credencial del Sporting, que es superchula”, finaliza.