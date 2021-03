El seleccionador nacional, el gijonés Luis Enrique, concedió una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA en la que rememora sus inicios en el fútbol asturiano. El gijonés rememoró dos de sus tantos más especiales con el Sporting. El primero se lo anotó al Betis en 1990 y el segundo al Valencia, un gol que para el Sporting supuso la clasificación para la UEFA.

Su primer tanto

“Marqué mi primer gol con el Sporting el 2 de septiembre del 90. Soy un desastre para las fechas, pero lo sé porque ese día nació mi primera sobrina. El Sporting entonces no se caracterizaba por ganar fuera de casa. Tengo la teoría de que Manjarín y yo nos hicimos un sitio porque éramos guerreros. No teníamos nada que perder y, si nos daban, seguíamos. En esa época, los árbitros permitían más a los equipos de casa. En El Molinón no se atrevían a cascarte tanto. Nos hicimos con el puesto por la ambición que teníamos. El gol fue una jugada de Manjarín por la banda izquierda, centró atrás y yo con el interior se la cambié al portero. Empatamos en el campo del Betis en la primera jornada, nada menos. Un punto y un positivo”.

Su último tanto

“García Cuervo empezó a darme minutos y cada vez que salía marcaba. Después llegó Ciriaco, con el que no coincidí en el juvenil porque me fui a La Braña, pero fue una maravilla. Guardo un gran recuerdo de Ciriaco porque era un entrenador muy cercano, muy cariñoso, exigente, le gustaba el buen fútbol. Un poco lo que era como jugador, temperamental y con calidad. Cogió el equipo con cinco negativos, creo, en una situación delicada y nos metimos en UEFA. Al último partido, a Valencia, fuimos con bajas. De portero estaba Isidro, que hizo un final de temporada espléndido. En uno de los contragolpes, pase de Luhovy y gol mío, con la izquierda, rasita. Una alegría de la repera, pero yo ya no lo pude disfrutar”.