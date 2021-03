Djuka, ante otro gran reto

Ante Uros Djurdjevic se abre un nuevo gran reto, quizá el más ambicioso que se le ha planteado hasta la fecha: llevar a la selección de Montenegro a su primera gran competición. Una hazaña que intentará comenzar a escribir este mismo mes, cuando dé comienzo la fase de clasificación para el Mundial de Qatar del próximo año. Un hito que, no obstante, no le hará descentrarse de la otra gran meta que persigue: llevar al Sporting a Primera División, aun cuando se perderá dos encuentros de esta temporada, a final de este mes, frente a Rayo Vallecano y Alcorcón, ya que la categoría de plata española no frena por los compromisos internacionales.

Pero el camino para conseguirlo no será fácil. La selección balcánica se encuentra encuadrada en el grupo G, junto a combinados como Holanda, Turquía, Noruega, Gibraltar y Letonia. Precisamente en tierras letonas disputará la selección de Uros Djurdjevic su primer partido de la fase de clasificación, el 24 de este mes. Tres días después, ya en casa, jugarán contra Gibraltar y, el día 30, también en Montenegro, frente a Noruega.

El grupo de la selección balcánica es sin duda uno de los más igualados de esta fase en la que únicamente se clasifican los primeros de cada grupo. Los segundos clasificados, además de los dos mejores equipos de la Liga de las Naciones de la UEFA, se disputarán el resto de plazas en tres rutas de play-off a partido único con semifinales y final. Los tres ganadores de esta promoción obtendrán su plaza para el Mundial.

Pero en Montenegro se tienen muchas esperanzas puestas en esta generación de jugadores, comandada por el talentoso Stevan Jovetic, exjugador de Manchester City o Sevilla, entre otros, y que actualmente milita en las filas del Mónaco. El atacante es el máximo goleador histórico de la joven selección, aceptada oficialmente por la UEFA y la FIFA en el año 2007. Desde el país balcánico se confía plenamente en la pareja de ataque que pueden conformar Jovetic y Djuka, toda vez que el jugador del Mónaco es más un segundo punta que se encuentra más cómodo acompañado de un jugador de área como es el delantero del Sporting.

No son los únicos nombres propios de una selección que aúna veteranía y juventud. El zaguero del Atlético de Madrid Stefan Savic es uno de los puntales defensivos del combinado nacional montenegrino. También en la defensa se desempeña otro jugador que milita en el fútbol español: Esteban Saveljic, jugador del Rayo Vallecano. La terna de jugadores que compiten en España se completa con Nikola Vukcevic, centrocampista del Levante de la Primera División.

A ellos se unen otras figuras como el defensor de la Lazio Adam Marusic, que como Djuka nació en Serbia, aunque juega con la selección montenegrina. También otros talentos como Sead Haksabanovic, que actualmente milita en el Norrköping sueco, al que llegó procedente del West Ham de la Premier League inglesa.

Además, el combinado nacional montenegrino cuenta con otro punto a su favor: la buena sintonía que existe entre sus jugadores, que se conocen de convocatorias anteriores. Un impedimento que no lo será tanto para Djuka, toda vez que el ariete sportinguista conoce a varios de los jugadores de su paso por el Partizan de Belgrado (en el que militan sus compañeros de selección Igor Vujacic y Aleksandar Scekic) y de su participación en un campus de la Federación montenegrina en categoría cadete.