El entrenador del Sporting, David Gallego, se pronunció ayer por primera vez sobre la convocatoria de Uros Djurdjevic con la selección de Montenegro. Gallego describió con normalidad el proceso que ha llevado a Djuka a las puertas de su debut como internacional. “Llega un momento en el que recibe una notificación del seleccionador de Montenegro”, explicó Gallego en rueda de prensa. “A partir de ahí, Uros analiza, decide y opta por tener la posibilidad de ser seleccionado para ese país. Igual que tenemos otros jugadores nacionales que pueden ir. Lo comenté con él y tiene muy claro lo que quiere hacer. Nada más. No hay que darle más vueltas”. Djuka participó ayer en su primer entrenamiento con el grupo de la semana, tras conocer el resultado del test PCR al que se sometió el miércoles. David Gallego restó importancia a la inactividad del delantero y aseguró que “con todo lo que lleva encima, le ha venido hasta bien el descanso, tanto emocional como físicamente. Lleva muchísima carga de minutos, de esfuerzo y de entrenamientos”. El entrenador no aseguró la vuelta de Djurdjevic a la titularidad, tras su baja por sanción en Ponferrada, pero matizó que en todo caso no influirá todo lo ocurrido en los últimos días con su viaje a Podgorica y su ausencia de los entrenamientos hasta la jornada de ayer.