Crónica: Así noqueó el Sporting al líder

Quiso el Sporting salir a demostrar, desde el primer minuto, que podía competir y, más aún, llevar la iniciativa contra el líder de la Segunda División española. Y lo hizo en base a un plan de partido perfectamente pensado y ejecutado: tener el balón y utilizarlo para urdir posesiones incisivas. Para ello juntó Gallego de inicio, nuevamente, a Manu, Nacho y Pedro, a los que sumó a un muy participativo Víctor Campuzano. Esa era la fórmula para crear peligro, cuando se añadían las subidas de Bogdan o, más habitualmente, Saúl García. De una incorporación al ataque del lateral zurdo nació la primera ocasión clara rojiblanca. Su centro, raso, lo remató de primeras Campuzano, en un balón que se estrelló en el pecho de Manolo Reina.

Y con esa receta llegó también la ocasión más clara de los locales en la primera parte. Manu García y Nacho Méndez se entendieron para superar la presión y encontrar a Campuzano en el círculo central. El atacante catalán, en conducción, llegó a la frontal del área, donde filtró un pase al movimiento del luanquín, deslizando a la espalda de los defensas como si de un pivote de balonmano se tratase. El envío dejó a Méndez solo ante Reina, pero su remate, con la derecha, se fue lamiendo el palo corto. Era el minuto 20 y el Sporting no dejaba de crecer en el encuentro. Y ese afán de demostrar tuvo su premio cinco minutos después. Manu García botó un córner desde la zona izquierda de ataque, buscando el primer palo, donde Javi Fuego intentó adelantarse a Sánchez.

El defensor mallorquinista acabó pisando al centrocampista poleso y, tras ver la imagen en la pantalla del VAR, Muñiz Ruiz no dudó en señalar el penalti. Djuka y Pedro se lo pidieron, pero fue el ariete el que finalmente colocó el balón en los once metros. Con clase engañó a Reina, abriendo el interior de su bota derecha para batir al cancerbero visitante, que se desparramó hacia el lado contrario.

Djuka sumó así su décimo octavo gol liguero, el primero como montenegrino, y adelantó al Sporting. El Mallorca intentó reaccionar al gol rojiblanco, pero los de David Gallego supieron ordenar el entramado defensivo y dejar el balón a los baleares. Los jugones pasaron de aportar en ataque a sacrificarse en defensa, y así los locales consiguieron mantener el resultado, sin pasar apuros. El único disparo a puerta del Mallorca en la primera parte, obra de Salva Sevilla, ya se había dado en el minuto diez. Los rojiblancos supieron asustar primero en el segundo tiempo, con un centro de Djuka que no logró controlar, en el área, Campuzano. Sin embargo, como predecía el resultado, el dominador claro fue el Mallorca. Diez minutos estuvieron los baleares amasando el balón sin que el Sporting supiera más que despejarlo.

Ajustados los mecanismos defensivos, los locales quisieron incluso asomarse a buscar la sentencia, toda vez que los ataques baleares eran estériles. Mariño ni siquiera tuvo que echar a lavar la equipación tras el partido, firmando solo tres paradas de las de amansar el balón contra el pecho. Tampoco hizo falta su milagro semanal para tumbar al líder. Porque el Sporting ganó al Mallorca y lo hizo, además, sin sufrir. A falta de cinco minutos para acabar el encuentro, Gámez no acertó a despejar un balón de Manu García que le cayó, botando a los pies de Djuka, que con maestría y utilizando el interior de la bota supo batir a Reina en su media salida con una elegante vaselina: su gol número diecinueve. El Mallorca lo siguió intentando, pero fue en vano: acabó hincando la rodilla en El Molinón, donde ningún foráneo consiguió todavía ganar.

El análisis del partido, por Mario D. Braña

Esta semana, las redes sociales de los futbolistas del Sporting no se acordarán de los árbitros. Nadie insinuará conspiraciones para echar al equipo rojiblanco de la zona de privilegio, ni se recordarán agravios anteriores. Reinará la paz porque, simple y llanamente, lo que el VAR le quitó en El Toralín, se lo dio en El Molinón. Nadie, salvo Javi Fuego, que lo sintió en sus carnes, se apercibió del pisotón involuntario de Antonio Sánchez. Penalti, pero uno de esos penaltis que se hubiesen ido al limbo sin la tecnología. Un detalle que, en partidos cerrados como el de este domingo, puede decidir un resultado. Pero un detalle que no fue fruto de la casualidad. A diferencia del partido frente al Espanyol, el Sporting hizo muchas cosas bien para ponerse estar en condiciones de adelantarse en el marcador. Algunas ya vienen de serie, como la fortaleza defensiva y la paciencia para esperar su oportunidad. Otras aparecieron, en parte por la intervención del entrenador. Con Nacho Méndez y Campuzano se perfila un Sporting más jugón, que no desprecia la pelota. Como ejemplo, la jugada del minuto 20: Manu García controló como los ángeles un balón llovido del cielo, tras un mal despeje de Mariño, y a partir de ahí Campuzano rompió líneas con una conducción en diagonal, para finalizar con un pase a la espalda de los defensas que Nacho Méndez, apurado por Reina, no pudo embocar.

Los piques entre jugadores de los dos equipos en los últimos minutos se saldó con cuatro amonestaciones en un partido de guante blanco, que solo había registrado la amarilla a Antonio Sánchez en la jugada del penalti. Pero, de repente, Muñiz Ruiz amonestó de un tirón a Pablo Pérez y Cufré, por un rifirrafe, a David Gallego por protestar y a Babin por golpear a un rival con el brazo en una disputa. Ésta última es la que más debe de preocupar al sportinguismo porque el defensa francés se sitúa con cuatro tarjetas, al borde de la suspensión. Babin es el jugador más utilizado por Gallego (2.482 minutos) y solo se ha perdido un partido hasta el momento, frente al Tenerife, por lesión. Volvió a dar una lección de seguridad, sosteniendo a la defensa en los momentos de mayor acoso del Mallorca.

Tardó meses en llegar a la plantilla del Sporting, muchos más de lo deseado por él mismo y por David Gallego, pero a Campuzano le costó muy poco integrarse en el funcionamiento del equipo. Parecía que había jugado toda la vida con Djuka y compañía. El delantero catalán se compenetró muy bien con el “pichichi” de Segunda desde esa posición de segundo punta que, según dijo en la presentación, es su preferida. Su primera hora como titular anuncia probablemente la fórmula del técnico hasta final de temporada: Djuka como referencia y Campuzano moviéndose por todas las zonas del ataque, especialmente por la banda derecha. Por esa zona estuvo cerca de su primer gol en el inicio de la segunda parte, sobre todo cuando ganó la espalda de la defensa en un envío de Djuka, pero un fallo en el control le impidió encarar a Manolo Reina.

Después de dos semanas ajetreadas, pendiente al principio de una posible convocatoria por Serbia y después al elegir Montenegro para su proyección internacional, Djuka volvió a El Molinón como si nada hubiera pasado. Sufrió al principio por la estrecha vigilancia de los centrales del Mallorca, pero no dudó en el penalti y, a partir de ahí, participó más en el juego del equipo. Incluso se lució como asistente a Campuzano. Y puso la guinda con un golazo que demuestra lo que es la confianza de un delantero en racha. Su cuarto doblete, su decimonoveno gol.

Al Sporting le va bien esta temporada con Alejandro Muñiz Ruiz. Con el árbitro pontevedrés, de 29 años, tres partidos y tres victorias rojiblancas: 2-0 frente al Girona en El Molinón, 1-2 en Santo Domingo ante el Alcorcón y otro 2-0 ayer con el visitante más ilustre de la categoría. Muñiz Ruiz llevó con tranquilidad el partido y atendió la sugerencia de su compañero en el VAR, el vasco Sagués Oscoz, para que fuese a revisar un incidente entre Antonio Sánchez y Javi Fuego en un saque de esquina. Lo que nadie pudo apreciar en directo quedó muy claro con las imágenes de televisión: Sánchez pisa al pie derecho del centrocampista de Pola de Siero, un jugador que no se caracteriza por la simulación. Penalti. Por lo demás, partido tranquilo para Muñiz Ruiz, salvo unos roces finales que no pasaron a mayores.