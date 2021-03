La previa del Sporting: Test de carga para El Molinón

El Molinón, el único campo del fútbol profesional español invicto en lo que va de temporada, afronta un auténtico test de carga, ya que hoy llega un visitante de peso. El Mallorca no solo es el líder destacado de la competición, sino que es el visitante más fiable de las grandes ligas. No ha perdido en ninguno de sus trece partidos a domicilio y ha sumado más puntos fuera (31) que en su estadio (29). Para acabar con esa impresionante racha, el Sporting volverá a contar con su goleador, Uros Djurdjevic, aunque David Gallego no aseguró su titularidad.

La alineación del Sporting vuelve a ser una incógnita, y no solo por la vuelta de Djuka o de Cumic, recuperado de su lesión en el tobillo. Gallego sorprendió en Ponferrada con la titularidad de Pedro Díaz y Nacho Méndez por Gragera y Aitor García. Y, como siempre advierte el técnico, el once para esta tarde dependerá de lo que considere necesario para contrarrestar al rival. Quizá, como ocurrió frente al Espanyol, opte por la velocidad y profundidad de Aitor para buscar la espalda a la defensa más sólida de Segunda División.

El buen partido de Pablo Pérez en El Toralín abre otras posibilidades, aunque Gallego solo ha jugado con dos delanteros de inicio en el partido frente al Albacete en El Molinón. Entonces apostó por Djuka y Álvaro Vázquez, aunque poco después de la hora de juego prescindió del catalán. Con Guille Rosas como única baja, el técnico dispone de alternativas en todas las líneas y parece cada vez más cercana la titularidad de Campuzano, que podría entrar en cualquiera de las tres posiciones por detrás del punta.

El Mallorca, que llega con seis puntos de ventaja sobre el tercer puesto, podría repetir el equipo que ganó en la pasada jornada al Cartagena, aunque Luis García Plaza ya puede contar con el lateral izquierdo Brian Oliván. La única ausencia, importante por su peso en el juego del equipo, es la del centrocampista Ruiz de Galarreta.

A diferencia del Sporting, que depende mucho de Djuka en el apartado goleador, el Mallorca se reparte la responsabilidad. Ha compensado la marcha de Budimir, máximo realizador la pasada temporada en Primera (13), con las aportaciones de Amath (8) –cedido por el Getafe–, Abdón Prats (7) y dos centrocampistas con mucha llegada, Salva Sevilla y Dani Rodríguez, con seis.