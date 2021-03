El Sporting mira hacia arriba

El Sporting logró ayer algo que nadie había conseguido en lo que va de curso: vencer, jugando como local, al Mallorca. Los baleares no habían perdido ni un solo encuentro esta Liga a domicilio, recibiendo solo cuatro goles, la mitad de los que ayer les endosó el Sporting. Así, con este resultado, los de David Gallego continúan invictos en su estadio, El Molinón, el único campo aun sin abordar en el fútbol profesional español.

Y lo hizo, además, gracias a un doblete de Djuka, que suma ya 19 goles en 28 partidos –correspondientes a 29 jornadas, puesto que se perdió el de la semana pasada por sanción ante la Ponferradina–. El atacante sportinguista se asienta así como máximo goleador de la categoría, aventajando en tres tantos a su más inmediato perseguidor, el delantero del Espanyol Raúl de Tomás, y cinco por encima del atacante del Almería Sadiq.

Más estadísticas positivas de las que puede presumir el Sporting: el equipo encadena su mejor racha sin perder de la temporada, alcanzando ya los siete partidos. Los de David Gallego no conocen la derrota desde hace casi dos meses, el pasado 21 de enero, cuando cayeron por 2-0 frente al Castellón. Superado ese bache de resultados –el equipo venía también de caer en Copa del Rey frente al Betis–, los rojiblancos suman cuatro victorias y tres empates, con once goles a favor y solo tres en contra.

Porque esa es otra de las claves de la buena marcha del Sporting, que ayer volvió a refrendar: los pocos goles que recibe. Los hombres de David Gallego consiguieron ayer, una vez más, dejar la portería a cero –como ya habían hecho ante el líder en el partido de ida, en tierras baleares–. Así, el conjunto gijonés suma ya quince partidos este curso dejando su portería a cero.

Además, el Sporting lleva todo el año demostrando que puede competir ante cualquier equipo de la categoría sin ningún tipo de complejo. Y para muestra, un dato: frente a los equipos de arriba de la clasificación solo ha sufrido una derrota, frente al Espanyol, en la primera vuelta, en un encuentro que se rompió a falta de cinco minutos para acabar –la vuelta en El Molinón acabó 1-1–. Contra el líder, el Mallorca, suma cuatro puntos –0-0 en la primera vuelta y 2-0 ayer en El Molinón–, mientras que también consiguió vencer al tercer clasificado, el Almería, fuera de casa. Frente a Leganés y Rayo Vallecano firmó sendos empates 1-1 en El Molinón, en dos partidos que iba ganando hasta los minutos finales.

Así, con todos esos datos sobre la mesa se entiende que el Sporting se encuentre cómodamente asentado en puestos de play-off y con opciones de comenzar a mirar incluso al ascenso directo, una vez superada la barrera de los 50 puntos que David Gallego marcaba como prioritaria para rubricar la permanencia.

Los gijoneses suman ya 51 puntos, 8 de ventaja sobre el séptimo clasificado –quien marca la diferencia sobre los puestos de play-off–, la Ponferradina, y diez sobre el octavo, el Mirandés de José Alberto.

Sin embargo, la victoria de ayer y los resultados que se están dando en la jornada, con el empate del Espanyol, hace que los rojiblancos duerman hoy a cuatro puntos del ascenso directo que marcan los pericos a falta de que el Almería dispute mañana el último encuentro de la jornada, frente al Alcorcón. De ganar, los andaluces se pondrían segundos, con 58 puntos, siete por encima del Sporting.

Los rojiblancos entran así en el último tercio de temporada en su mejor momento del año. A falta de trece jornadas para que finalice la Liga regular ha quedado patente que el Sporting, más allá de poder competir con cualquiera en una posible fase de promoción, puede incluso permitirse soñar, mirando hacia arriba, a los puestos de ascenso directo.

Campuzano: “Me siento en casa”

Víctor Campuzano debutó ayer en el once titular sportinguista y lo hizo firmando un muy buen partido. El atacante catalán se entendió a la perfección con su compañero en la punta de ataque Uros Djurdjevic, pero también con el tridente de jugadores de segunda línea: Manu, Nacho Méndez y Pedro. “Me sentí muy cómodo, desde que llegué me siento como en casa, todos en el grupo me lo han puesto muy fácil y eso ayuda para adaptarme rápido”, aseguró Campuzano ayer tras el encuentro. “Conocía el sistema y a los jugadores, eso ayuda mucho”, analizó el atacante sportinguista, que aseguró que lo que se está logrando es “gracias al gran grupo humano que hay, solo juegan once, pero cualquiera que entra da la talla, podríamos jugar cualquiera”. El delantero explicó que “me está costando más físicamente, porque no tenía ritmo y tuve una lesión”, pero ayer ya demostró estar a un buen nivel, aunque fue sustituido en el minuto 67. Respecto al encuentro de ayer, valoró que “el equipo ha sido solidario, con las ideas claras y todos a una”, incidiendo en que “hay que saber sufrir” para lograr los tres puntos en una Liga que “es complicadísima”.