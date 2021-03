Djuka asegura su presencia si el Sporting entra en play-off

“En junio no me voy a perder ningún partido con el Sporting”, confirmó ayer el delantero rojiblanco, “no me voy a ir con la selección, porque son dos partidos amistosos”, recalcó. Todo ello, si finalmente el conjunto gijonés juega la promoción de ascenso. Porque el delantero montenegrino no descarta que los de David Gallego obtengan el pasaporte a la máxima categoría del fútbol español por la vía rápida, merced a un ascenso directo que está al alcance de la mano de los rojiblancos, a solo cinco puntos de los dos puestos de honor. “La Segunda División es muy igualada, pero demostramos que podemos competir contra cualquier equipo”, explicó Djurdjevic, enfatizando que “venimos de ganar 2-0 al líder”. El ariete sportinguista es consciente de que “los equipos de arriba, como Mallorca, Almería, Espanyol o Leganés, demostraron que son muy buenos equipos, pero podemos competir contra todos”.

Para alcanzar esos objetivos, el Sporting tendrá que superar, a finales de este mes, el inconveniente de no poder contar con dos de sus mejores hombres, Djuka y Manu García, en dos partidos consecutivos, frente a Alcorcón y Rayo Vallecano, debido a sus convocatorias con la selección absoluta montenegrina y sub-21 española. “Me voy a perder ahora dos partidos importantes, pero ya lo hablé con el míster y el cuerpo técnico”, se lamentó ayer el ariete balcánico, demostrando nuevamente el hambre competitiva que le caracteriza, así como su implicación con el proyecto rojiblanco. No obstante, a pesar de esas bajas sensibles por los compromisos internacionales, Djuka alaba que “tenemos muchos jugadores que pueden jugar sustituyéndonos a Manu y a mí”, apuntando a compañeros como Pablo Pérez, Campuzano, Cumic o Gaspar.

Así, Djuka, aunque dolido por no poder ayudar al Sporting con sus goles en esos dos trascendentales encuentros –sobre todo frente al Rayo Vallecano, su inmediato perseguidor en la tabla–, no quiso dejar escapar la oportunidad de ser internacional absoluto, aunque haya tenido que ser con la selección de Montenegro y no la de Serbia, país en el que nació.

“Tengo 27 años y quería jugar en la selección”, explicó ayer el delantero balcánico, confirmando que el poder disputar fútbol internacional al máximo nivel y luchar por meter al combinado nacional montenegrino en su primer gran campeonato futbolístico “es un reto para mí”. No obstante, de su cabeza no escapa el otro gran reto personal que tiene por delante en el corto plazo: llevar al Sporting a Primera. “También tengo que pensar en el Sporting, y ahora me voy a perder dos partidos muy importantes”, aseveró.

Djuka explicó igualmente el porqué de su decisión de competir por Montenegro, país en el que nació su padre Zoran, y no hacerlo por Serbia, donde nació él. “Hace diez años estuve con la selección de Montenegro sub-17 y sub-21”, rememoró, “luego jugué con la selección serbia hasta sub-21”. De ahí dio el salto a la selección absoluta serbia, donde fue llamado “un solo partido, pero me quedé en el banquillo”, explica.

Tras ello, afea Djuka, “nadie me volvió a llamar para jugar con la selección serbia”. Un telefonazo que sí llegó desde el país vecino. “Por eso, cuando me llamó la selección de Montenegro, elegí jugar con ellos”, enfatizó, dejando claro que “no hablé con nadie de Serbia”.

Las declaraciones de Uros Djurdjevic se dieron en la entrega, ayer, del premio como mejor jugador del pasado mes, otorgado por una conocida marca nacional de cervezas. Un reconocimiento más que se une a los muchos que Djuka está recibiendo este curso, en el que se mantiene como pichichi de la Segunda División con 19 goles y que fue elegido esta semana en el once ideal de la jornada pasada. La convocatoria con la selección nacional es otro más. Y todos ellos ayudan a aumentar su caché de cara a un posible traspaso en el próximo mercado de fichajes. “Este premio significa mucho para mí, me da más confianza”, remarca el ariete rojiblanco, “tanto el equipo como yo estamos jugando bien y espero poder seguir así”.

Djuka no se marca, no obstante, una cifra de goles a anotar de aquí a final de año. “Nunca lo hago, voy partido a partido, como el equipo”, enfatiza el ariete rojiblanco, a punto de lograr las dos decenas. “Espero marcar muchos más goles y ganar muchos más partidos hasta el final”, se limitó a responder. Para ello es esencial el trabajo que está realizando con él el cuerpo técnico rojiblanco y, en especial, David Gallego. “Tengo una muy buena relación con el míster y todo el cuerpo técnico”, explicó ayer Djuka: “hablamos mucho, me ayuda mucho, por eso tengo esa confianza que no tenía antes”. Una confianza que, cada vez más, se traduce en goles. “Me enseña muchos vídeos y voy mejorando cada día, pero es un mérito de todo el equipo”, remarcó.

Un equipo en el que el pasado fin de semana, por primera vez, entró un nuevo componente en el once inicial, Víctor Campuzano, que acompañó a Djuka en la delantera. “Me viene bien jugar con él”, incidió el ariete montenegrino, “es muy bueno y puede jugar como media punta, como punta o como extremo”, con lo que “me encuentro muy bien con él”.

Respecto al encuentro del sábado frente al Sabadell, asegura que “en Segunda no hay ningún partido fácil, el Sabadell tiene un buen equipo, pero tenemos un plan de partido, vamos a estar listos y vamos a ganar”.