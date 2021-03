Campuzano: “Por supuesto que nos vemos con posibilidades de subir directos”

“Centrándonos en cada partido, compitiendo al máximo y sacando los máximos puntos posibles sabemos que podemos llegar”, incidió Campuzano, que añadió: “está claro que no era el objetivo al principio de temporada, pero estamos aquí a base de esfuerzo y trabajo y vamos a dar lo máximo para conseguir el ascenso directo”. Eso, asumiendo que “esta liga está muy competida, sabemos que cualquier equipo te puede ganar y puedes dejarte puntos en cualquier campo”.

Campuzano fue el primero en hablar de ascenso, en su primera rueda de prensa como jugador sportinguista. Un mensaje que nunca se había escuchado hasta entonces en el vestuario rojiblanco pero que en las últimas fechas está empezando a calar cada vez más. “Hay que aspirar a lo máximo si quieres subir, la ambición es la misma que cuando llegué”, asegura el catalán: “son tres puntos cada partido y tenemos que sumar de tres en tres, sin importar el rival, vale lo mismo la victoria al líder la semana pasada que los tres puntos que nos jugamos en Sabadell”. Por ello, “hay que seguir trabajando, creyendo, con la filosofía del partido a partido. Si se trabaja y se hacen las cosas bien, las cosas acaban saliendo”.

Aunque recientemente Gallego quiso quitarse méritos de su fichaje, es evidente que el preparador de Suria es el gran avalista de Campuzano en el Sporting, al que ya entrenó en su paso por el Espanyol. “Es un entrenador que exige muchísimo a todos y eso hace que nadie se pueda relajar y entre quien entre te compite y te pelea, te demuestra que puede jugar. Es importantísimo que haya esa competitividad, porque sabemos que si uno falla puede entrar otro”, enfatiza Campuzano sobre su mentor. “Hay que seguir trabajando porque jugar está caro, pero la dinámica del grupo es buena y el ambiente es genial, es una competitividad sana”, elogia el futbolista.

Sin embargo, aunque se conocen desde hace años, el David Gallego que Campuzano se ha encontrado a su llegada a Gijón no es el mismo que conocía antes. “Ha cambiado, ha mejorado y aprendido”, explicó el delantero, que especifica: “la experiencia que coges con los años, tratando con equipos profesionales, es distinta a la que tienes con filiales. Aprendió de lo bueno y lo malo”. Con todo, remarca Campuzano, “lo veo más relajado y calmado. Aquí ha tenido tiempo y los instrumentos, con el ambiente propicio, lo veo mucho más preparado y prepara mejor los partidos. Son pequeños detalles del día a día que a lo mejor no se ven, pero suman”. Campuzano terminó por alabar el trabajo de Gallego: “El producto es este gran bloque, que puede competir contra cualquiera”.

La pasada semana, frente al Mallorca, Campuzano jugó sus primeros minutos como titular, coincidiendo en el once con Uros Djurdjevic y firmando una notable actuación. “Me encontré bastante cómodo”, explicó el atacante, “conocer el sistema de juego, sus jugadores y sus virtudes ha sido un plus y me ha ayudado muchísimo a adaptarme más rápido y entenderme bien con mis compañeros”. Así, Campuzano destacó de sí mismo su “polivalencia” para adaptarse a este sistema de juego.

Y recogió el guante lanzado por Djuka el miércoles, asegurando que se sentía cómodo con Campuzano en el campo. “Yo también me siento cómodo con Djuka arriba, nos entendemos bien”, explicó el catalán, que aclara: “también puedo jugar en banda o de enganche. Tengo que aportar al equipo con lo que pueda y desde donde sea”. Sin embargo, preguntado por una cifra de goles a anotar de aquí a final de año lo tiene claro. “Firmo ahora mismo subir a Primera y no meter ningún gol hasta final de temporada”, aseguró tajante, “es verdad que tengo gol, pero también tengo más cosas y me gusta darlos también. Da igual quién meta los goles si el equipo rinde y ganamos”.

No obstante, deja claro que aún no está en su mejor momento de forma. “Es complicado saber cuánto me falta para estar al 100%, es cuestión de coger minutos, coger ritmo y poco a poco las cosas llegarán”, aunque siendo consciente de que “no se consigue de un día para otro, porque vengo de un año complicado, con lesiones. Me centro en ponerme fuerte e intentar estar al máximo lo antes posible para ayudar al equipo”. Precisamente, frente al Mallorca, pese a ser uno de los mejores sobre el terreno de juego, tuvo que ser sustituido cumplida la hora de juego. “Sé que me falta coger la forma para tener ese aguante, pero en líneas generales fueron buenos minutos y me voy contento”, remarcó.

Respecto a los dos delanteros de moda en Segunda, Djuka y Raúl de Tomás, con los que compartió vestuario, Campuzano deja claro que “son dos jugadores de grandísimo nivel y me llevo bien con ambos. Raúl es más de recibir al pie y Djuka es un delantero de romper al espacio. Son dos grandísimos jugadores y lo están demostrando, cualquiera de los dos que se lleve el pichichi se lo merece”.