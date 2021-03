El estadio del Sabadell, un caramelo envenenado

El Sabadell marcha penúltimo en la clasificación liguera de la categoría de plata. Una posición que es incluso peor si solo se miran los partidos en casa. Los catalanes suman apenas dos victorias en su feudo en lo que va de año. Y para dar con la última vez que los tres puntos se quedaron en tierras sabadellenses hay que remontarse hasta el 22 de noviembre, cuando ganaron a Las Palmas por un meritorio 3-1. La anterior victoria arlequinada en su estadio data del 29 de octubre, cuando venció por 1-0 al Leganés, uno de los gallitos de la categoría.

Por su parte, el Sporting es el séptimo mejor visitante, con 18 puntos en 14 partidos, merced a 5 victorias, 3 empates y 6 derrotas, con una diferencia de goles neutra: 13 a favor y 13 en contra. Además, se da la circunstancia de Sporting y Sabadell han empatado el mismo número de veces este curso: nueve. De hecho, los catalanes llegaron a empatar cinco encuentros ligueros consecutivos, media docena si se suma el 0-0 frente a la Peña Deportiva en Copa del Rey.

Y si los rojiblancos llegan en su mejor momento de la temporada, encadenando por primera vez siete partidos sin perder –en los que sumó cuatro victorias y tres empates–, el Sabadell lo hace inmerso en una mala racha de resultados. Su última victoria data del siete de febrero, en Las Palmas. Desde entonces, dos empates y tres derrotas. La anterior victoria liguera, también a domicilio, fue en la décimo octava jornada, frente al Cartagena.

No obstante, el Sporting hace casi medio siglo que no consigue asaltar el campo del Sabadell. Fue en 1973, en un partido de Copa del Rey en el que los gijoneses se impusieron por 1-2, con goles de Mejido y Churruca. El campo catalán no se le da tradicionalmente bien a los rojiblancos, que solo han logrado cuatro victorias allí en toda su historia. A la ya contada se suma un 0-2 en 1971, con un doblete de Churruca –la última vez que el Sporting consiguió vencer en Liga en Sabadell–, un 1-3 en la temporada 1962-63 con un triplete de Manuel Vega-Arango Alvaré y un 2-4 en la temporada 1949-50 con goles de Cholo Dindurra, Pío y un doblete de Emilín, ambos de penalti.

Del debut de Ciriaco a la renovación de Sandoval

El estadio del Sabadell no se le da tradicionalmente bien al Sporting, pero allí sucedieron algunas efemérides reseñables. Por ejemplo, allí se firmó la renovación de José Ramón Sandoval en la temporada 2012-13, la primera del técnico de Humanes en el banquillo rojiblanco. Y se dio, paradójicamente, tras una derrota que dejaba al Sporting prácticamente sin opciones de volver a la máxima categoría del fútbol español un año después de haber bajado a Segunda. Los rojiblancos cayeron entonces por un duro 4-3, con goles de Sangoy, David Rodríguez y Bilic para los visitantes y Aníbal, Abraham Paz, Collantes y Lanzarote para los catalanes. Aquella derrota suponía el adiós casi definitivo al tren del ascenso, como se confirmó a final de temporada. Tras aquel duro revés, el Sporting quedaba a 8 puntos de Las Palmas, que marcaba el play-off de ascenso, a falta de nueve jornadas.

Una distancia insalvable para los de Sandoval, que ya no lograron luchar por volver a Primera División. Sin embargo, aquel resultado adverso no condicionó la continuidad del técnico madrileño, que fue inmediatamente ratificado y renovado por dos campañas más, hasta el año 2015. Un contrato que, finalmente, nunca llegó a cumplir, tras ser cesado el año siguiente para que ocupase el banquillo Abelardo. Su renovación además fue una de las primeras decisiones que tomó el actual presidente del Sporting, Javier Fernández, cuando entró como consejero del club, apenas unos meses antes de aquel encuentro. Además, en Sabadell se produjo el debut de otro mítico sportinguista: el extremeño Ciriaco Cano. Fue hace medio siglo, en la última victoria liguera en el campo catalán, con un doblete de Churruca, en 1971. Aquel fue el primer partido como futbolista del Sporting de Ciriaco, que luego sería técnico del club gijonés.