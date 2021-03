El entrenador del Sporting, David Gallego, aseguró hoy en rueda de prensa que "le tengo muchísimo respeto al Sabadell", el próximo rival de los rojiblancos, de los que valora que "tienen menos puntos de los que merece por juego". Además, alabó la decisión de Djuka de no acudir con su selección en junio para poder así disputar el play-off con el Sporting.

¿Cómo está el equipo? Llegamos en un buen momento. Contra el Mallorca se hizo un gran partido, pero eso no dice nada para el siguiente. Empezamos de cero, contra un rival diferente. Veo al equipo bien, animado, entrenando francamente bien, con mucho acierto, intensidad y tensión. Tiene mucha energía e ilusión, pero no nos dice que el domingo solo por eso vayamos a ganar.

Ascenso directo. Nuestra idea no cambia: somos muy ambiciosos y queremos conseguir todos los puntos de aquí a final de temporada. Pero para eso tenemos que centrarnos en el partido siguiente. Eso no quiere decir que no seamos ambiciosos, eso no lo he dicho nunca. El día a día nos llevará al final a competir por algo. Y eso pasa por Sabadell ahora. Si nos olvidamos de lo inmediato, en cuatro semanas estaremos luchando por otro objetivo. Vamos a centrarnos en el siguiente partido, que nos está yendo francamente bien y es lo que nos va a llevar a luchar por cosas ambiciosas.

Equipo más dominador. El estilo es el mismo, solo cambiamos el perfil del jugador, dependiendo de cómo los veamos o cómo vemos que le puede hacer más daño al rival. Se trata de sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos. Si jugamos así, es porque nos interesaba tener muchos jugadores por dentro. Si queremos amplitud, tenemos extremos para ello. Lo bueno de este equipo es que sabemos que podemos jugar con extremos, con gente por dentro, pero el equipo siempre juega a lo mismo.

Sabadell. Todos los rivales de la categoría son difíciles, todos tienen potencial y muy pocos partidos se ganan con mucha solvencia. Es un equipo que tiene menos puntos de los que ha merecido por su juego. Tienen un entrenador top, que tiene muchísima influencia en el juego de su equipo, decide muchas cosas durante el partido. Tiene un equipo que nos va a exigir mucho. Con balón es de los equipos más valientes y atrevidos, el que mejor iniciación hace, con muchas alternativas. Nos va a exigir mucho en lo físico y en la atención. Propone mucho, genera muchas opciones de gol. Le tengo muchísimo respeto, a ellos en especial. Si no estás bien, a nivel defensivo te puede hacer muchísimo daño.

Bajas de Manu y Djuka. Nos penaliza. Si se para en Primera, ¿por qué no en Segunda? Pero es una normativa que no puedo cambiar, así que tengo que adaptarme y hacer el mejor once sin ellos, no nos queda otra. Son dos jugadores que son muy importantes, por eso van a la selección. No entiendo por qué tenemos que jugar sin estos jugadores y otros pueden jugar con todos.

Djuka. Dice mucho de él. Sabe que el rendimiento en su actual equipo es el que le hace estar en su selección. Es una decisión inteligente y dice mucho de lo que quiere Djuka de este club y que sabe que se debe a él.

Guille Rosas. Los jugadores, cuando se van, no tienen asegurada la posición para cuando vuelvan. Bogdan lo está haciendo francamente bien, con una competencia muy sana, como en el resto de posiciones. Guille ha entrenado bien, con sensaciones muy buenas. Esperamos que la semana siguiente pueda hacerla ya con naturalidad. Y a partir de ahí competirá el puesto con Bogdan y pondremos al que consideremos que esté mejor. Estamos contentos con el rendimiento de ambos.

Cambio personal. No me gusta hablar de mí. Fue una experiencia. Continuamente nos vamos adaptando y creciendo a medida que nos van pasando experiencias. No sé si soy mejor o peor, pero intento estudiar y analizar lo que me pasa para ir creciendo y aquello que no me fue bien, darle una vuelta. Lo importante son los jugadores.

Javi Fuego. Nos aporta lo que le pedimos al pivote: que interprete muy bien el juego, que en fase defensiva nos ordene, que sepa cuándo tiene que saltar y cuándo defender el espacio, que entienda la salida del balón. Le pedimos a todos los pivotes lo mismo, y Javi lo está cumpliendo. Tenemos grandes pivotes, pero me cuesta decidir en todas las posiciones, hay mucha igualdad, las diferencias son mínimas.

Portería a cero. Hemos intentado crecer desde la defensa. El equipo está sólido y así tenemos que seguir. Los que equipos que reciben pocos goles, normalmente están luchando por cosas importantes. A nivel defensivo, cuando un equipo está sólido, ya no depende tanto del juego. Puedes no estar bien en el juego, pero te encuentras seguro, porque estás defensivamente bien. Yo soy un amante del ataque y tienes que dominarlo todo, pero sentar las bases defensivas hace que un equipo se sienta seguro y pueda proponer lo que tengamos que proponer.

Alabanzas del Oviedo. Agradezco que dos profesionales de esta categoría hablen bien de nosotros, les doy las gracias por ver que estamos haciendo las cosas bien.