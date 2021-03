El Sporting, a ritmo de ascenso directo

En este periodo los rojiblancos han ganado cinco partidos, logrando además cuatro empates y únicamente una derrota, frente al Castellón, por 2-0, en la jornada 22, el pasado 24 de enero. Desde entonces, casi dos meses sin perder, coincidiendo con la vuelta al equipo de los jugadores que habían estado infectados por coronavirus. Con su guardia pretoriana a disposición, David Gallego y los suyos no han vuelto a caer ni una sola vez, incluso tras enfrentarse a equipos de la talla de Ponferradina, Espanyol y Mallorca, el líder de la categoría, al que vienen de derrotar por 2-0 en El Molinón, el pasado fin de semana, con un doblete de Djuka.

Una racha que esperan alargar lo máximo posible, empezando por el encuentro de mañana en la Nova Creu Alta. A este partido el Sporting llega lanzado, en su mejor racha del año, sumando siete encuentros consecutivos sin perder por primera vez en todo el curso, una racha que no está al alcance de ningún otro equipo de Segunda División y que en Primera únicamente han logrado Real Madrid y FC Barcelona. A ello se suma que los rojiblancos están atravesando uno de sus mejores momentos de juego. La idea de Gallego de juntar en el once ideal a jugadores de la calidad de Pedro Díaz, Nacho Méndez o Manu García está permitiendo al equipo tener más dominio de los partidos. Y si se le suma, como ocurrió frente al líder, a jugadores como Víctor Campuzano, hace que también gane mordiente arriba.

Todo ello provoca que el Sporting esté perfectamente asentado en puestos de play-off, con ocho puntos de ventaja respecto al séptimo clasificado y atreviéndose a mirar hacia arriba. El ascenso directo, una quimera hasta hace no mucho, se encuentra ahora a solo cinco puntos de diferencia. Uno más de los que, por ejemplo, recortaron los de David Gallego al Espanyol en las últimas diez jornadas. Más difícil parece acortar las distancias con los otros equipos de arriba: el Mallorca suma los mismos puntos que el Sporting desde la jornada 20 y el Almería apenas uno menos. Sin embargo, contra los andaluces aún tienen que disputar los de David Gallego su duelo directo. Unos datos que hacen pensar en que el Sporting, una vez parece en vías de estar asegurado el play-off, pueda permitirse soñar en un ascenso directo en el que los de David Gallego estarían enclavados si nos ceñimos únicamente a las diez últimas jornadas ligueras.

Sin embargo, el ritmo de puntuación este año está siendo de los más altos de la última década, desde que se implantó el modelo del play-off de ascenso en la campaña 2010-11. Con los actuales 51 puntos del Sporting, a estas alturas de la temporada, los rojiblancos serían primeros en el curso 2013-14 y segundos en las temporadas 2015-16. 2017-18 y 2019-20.

Estos 51 puntos permitirían al Sporting ser tercero en la temporada 2018-19 (a 5 del ascenso directo, los mismos que ahora), 2016-17 (a 7 del segundo clasificado), 2012-13, a solo un punto del ascenso directo y 2010-11, cinco por debajo del segundo. En el curso 2011-12 el Sporting sería a estas alturas cuarto, a 7 del ascenso directo, y en la campaña 2014-15, la del último ascenso del Sporting de los guajes este Sporting sería sexto, a cuatro puntos de aquel equipo rojiblanco de Abelardo y a cinco del líder, el Betis.

Guille Rosas vuelve a tocar balón tras su lesión

El entrenamiento de ayer en la Escuela de Fútbol de Mareo dejó una buena noticia para el cuerpo técnico de David Gallego: Guille Rosas volvió a ejercitarse junto a sus compañeros por primera vez tras su lesión. El lateral, que no obstante parece seguro que no estará en Sabadell, ya que no tiene ritmo competitivo suficiente, a falta únicamente del entrenamiento de hoy, volvió a tocar balón en los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva rojiblanca. Completó parte de la sesión junto a sus compañeros y, a continuación, volvió a ejercitarse junto al readaptador. Guille Rosas sufrió una microrrotura fibrilar en los isquiotibiales de su pierna derecha en la segunda parte del encuentro frente al Espanyol en El Molinón, el pasado 28 de febrero. Así, está cumpliendo los plazos de su recuperación, que le podrían estar hacer disponible para David Gallego en el próximo encuentro liguero en El Molinón frente al Alcorcón dentro de una semana, el próximo viernes.