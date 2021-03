Churruca marca el camino

Si el Sporting quiere ganar hoy en Sabadell tiene que seguir el camino marcado por el delantero vasco Ignacio Churruca, hace ya medio siglo, en la última victoria liguera de los rojiblancos en el campo sabadellense. Fue por un 0-2, y el ariete sportinguista anotó los dos goles. “El primero fue de falta: un compañero me tocó el balón para salvar la barrera y yo chuté a puerta y entró”, rememora Churruca, que aclara: “del segundo gol ya no me acuerdo”. Sea como fuere, la buena actuación del vasco le sirvió al Sporting para sumar los primeros tres puntos del curso.

“Recuerdo que era el primer partido del año”, explica Churruca. Un encuentro en el que jugaron sus primeros minutos como jugadores del Sporting, en la segunda parte, Megido y Ciriaco Cano. Y un choque que a punto estuvo de no poder disputar Churruca. “Antes del partido, Ortiz, que era nuestro delegado, me dijo: ‘Sistiaga, igual no puedes jugar’”, recuerda Churruca, al que trataban por su segundo apellido. La causa estaba a varios kilómetros de Gijón, en Madrid. “El Sporting y el Madrid estaban negociando mi traspaso”, explica el delantero vasco, “y si jugaba el primer partido de Liga con el Sporting, luego no podría jugarla con el Madrid”, razona.

De ahí las dudas de su posible alineación. “Al final, todo quedó en nada y pude jugar y ayudar al equipo a ganar”, merced a los dos goles anotados en aquel partido de hace ya medio siglo. “Que el Madrid, que ya era uno de los mejores equipos del mundo, se interesara en ti era un orgullo, se trataba de dar un salto importante, pero yo no pensaba mucho en eso”, resume Churruca. En su mente solo había una meta: jugar aquel partido y marcar. Y así lo hizo.

Como espera que lo haga hoy el delantero de moda en Gijón, pretendido como él por otros equipos y que, como Churruca, tenía un olfato goleador inigualable: Djuka. “Está en un momento dulce, porque hasta ahora estaba discutido y no conseguía destacar”, razona el ariete vasco, “pero este año está muy bien, marcar 19 goles en Segunda División es un cañón y una garantía importante”. Churruca celebra especialmente el buen hacer de Djuka esta campaña. “Le están saliendo bien las cosas porque peleó y luchó por conseguirlo, y ahora está teniendo los resultados, que también benefician mucho al equipo”, explica Churruca.

Precisamente por ello, entiende que el Sporting “puede y debería sacar los tres puntos de Sabadell, porque ellos no están en una buena posición y vienes de ganar al líder, al Mallorca”, explicita. Una victoria que sería la primera en competición liguera en Sabadell desde 1971 y la primera en el campo catalán desde 1973, cuando se logró en Copa del Rey.

“Para estar arriba y tener posibilidad de alcanzar el ascenso directo tienen que ir a por el partido”, asevera Churruca, “ganar o no ya depende de muchas cosas, pero tienen que ir con la moral de ir a ganar”. De este forma, el Sporting estaría más cerca de “meterse entre los gallos de la categoría”. Para Churruca, “este equipo aspira a todo, porque los de arriba tampoco están muy finos” y una victoria en Sabadell ayudaría a acercarse a ellos.