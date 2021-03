David Gallego, entrenador del Sporting: “Prácticamente tiramos la primera parte y nos hemos dejado dos puntos”

David Gallego se fue ayer con dos sensaciones contrapuestas tras el encuentro en la Nova Creu Alta: decepción y enfado por la primera parte y contento e ilusionado por la segunda. “Hemos tirado prácticamente la primera parte, pero en la segunda parte el equipo me ha gustado mucho: ha sido ambicioso, ha ido a por el rival, ha generado ocasiones”, resumió el técnico de Suria tras el encuentro, completando que “me voy con la sensación de que nos podíamos haber llevado los tres puntos”.

No fue así, sin embargo, por la mala puesta en escena rojiblanca, unido al buen hacer del Sabadell en los primeros minutos del encuentro. “Ha sido un aspecto emocional: vienes de un partido en el que la atención es máxima, como contra el Mallorca, y hoy no la hemos tenido”, analizó Gallego, que aseguró que “el Sabadell ha hecho las cosas bien en la primera parte y nosotros no hemos sido nosotros”.

De hecho, el entrenador tuvo una charla con sus jugadores en el descanso. “Les he dicho que es de los días que más dolido me iba, porque no salimos como hay que salir, con esa ambición de defender, trabajar, generar juego, íbamos continuamente a reacción”, explicó. El preparado sportinguista desgranó frente a los micrófonos parte de esa intervención tras los primeros 45 minutos. “En el descanso les hice ver a los jugadores que no éramos el equipo que queremos ser y que teníamos que dar un punto más, ser más agresivos e ir a por ellos”, aseveró.

Una sensación que imperó en el terreno de juego: el Sporting no proponía, sino que era el Sabadell el que llevaba el peso del encuentro. Hasta que terminó por lograr ponerse por delante. “Tuvimos una de Djuka, que pudimos ponernos por delante, y luego ellos marcaron el 1-0”, explicitó el entrenador del Sporting, “para valorar la igualdad que hay”.

Con todo, Gallego tiene claro que “nos hemos dejado dos puntos, porque hicimos méritos para traernos los tres, pero me quedo con que el equipo ha reaccionado y ha ido de menos a más”. De hecho, reconoció que “hemos estado muy bien en la segunda parte, y en la primera, sin estar bien, hemos competido”. Una fórmula que, no obstante, no fue suficiente en el encuentro de ayer y que a punto estuvo de costarle al Sporting la derrota. “No podemos jugar al 90%, tenemos que estar al 120%”, enfatizó Gallego: “cuando este equipo no está al 100% tiene más dificultades, pero cuando lo estamos somos un equipo complicado”. No obstante, “tenemos que conformarnos con lo que conseguimos y pensar en el siguiente partido porque quedan 36 puntos en juego, que es una barbaridad”.

Gallego vio una tarjeta amarilla por segundo partido consecutivo en una acción en la que el árbitro Iglesias Villanueva se acercó a hablar con él en la banda. “No le protesté absolutamente nada”, aseguró Gallego, “me dijo que era responsable de lo que pasa detrás y me lo dijo de unas formas que no eran adecuadas, nos merecemos que nos mantengan ese respeto”, asumiendo que “me habrá sacado tarjeta porque no le gustó el tono, pero al final consiguió su objetivo, que era que me callase”, zanjó el entrenador del Sporting.