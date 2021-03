Gallego: “Somos muy ambiciosos: queremos lograr todos los puntos”

Poco a poco, de soslayo, sin apenas querer decirlo, David Gallego va adaptando su discurso a la situación actual del equipo, asentado en play-off y mirando cada vez más arriba. Ya se han logrado los 50 puntos que se había marcado como objetivo, y ahora queda soñar. “Nuestra idea no cambia”, asegura el técnico de Suria, pero ahora ya remacha: “somos muy ambiciosos y queremos conseguir todos los puntos de aquí a final de temporada”. Una concesión mínima antes de volver al mantra del “partido a partido”.

“Para eso tenemos que centrarnos en el partido siguiente. Eso no quiere decir que no seamos ambiciosos, eso no lo he dicho nunca, pero es el día a día el que nos llevará al final a competir por algo”. Porque aunque ahora los rojiblancos estén en una posición cómoda, incluso envidiada, en la tabla clasificatoria, el preparador catalán sabe que eso puede cambiar. “Si nos olvidamos de lo inmediato, en cuatro semanas estaremos luchando por otro objetivo”, por lo que pide “centrarnos en el siguiente partido, que nos está yendo francamente bien y es lo que nos va a llevar a luchar por cosas ambiciosas”. Un buen hacer que le ha valido alabanzas incluso del entrenador y el capitán del Oviedo, Cuco Ziganda y Tejera, a quienes Gallego quiso agradecer “que dos profesionales de esta categoría hablen bien de nosotros, les doy las gracias por ver que estamos haciendo las cosas bien”.

Gallego no esconde, sin embargo, que el equipo está atravesando uno de los momentos más dulces del curso, sumando siete encuentros consecutivos sin perder y alcanzando un buen nivel de juego. “Llegamos en un buen momento. Contra el Mallorca se hizo un gran partido, pero eso no dice nada para el siguiente, empezamos de cero, contra un rival diferente”, asegura el preparador, que asegura: “veo al equipo bien, animado, entrenando francamente bien, con mucho acierto, intensidad y tensión. Tiene mucha energía e ilusión, pero no nos dice que el domingo solo por eso vayamos a ganar”.

Sobre todo porque David Gallego teme especialmente al equipo arlequinado. “Le tengo muchísimo respeto a todos los equipos, pero a ellos en especial”, advirtió el entrenador del Sporting, “es un equipo que tiene menos puntos de los que ha merecido por su juego”. Además, Gallego quiso alabar a Antonio Hidalgo, preparador del Sabadell. “Tienen un entrenador top, que tiene muchísima influencia en el juego de su equipo, decide muchas cosas durante el partido”, analiza el entrenador del Sporting, “con balón es de los equipos más valientes y atrevidos, el que mejor iniciación hace, con muchas alternativas. Nos va a exigir mucho en lo físico y en la atención porque propone mucho, genera muchas opciones de gol”, con lo que “si no estás bien, a nivel defensivo te puede hacer muchísimo daño”.

Y si el Sabadell es un equipo con buen trato del balón, el Sporting ha demostrado en los últimos partidos que también puede serlo, gracias a juntar a Manu García, Nacho Méndez y Pedro Díaz en el terreno de juego, también con Campuzano en el día del Mallorca. “El estilo es el mismo, solo cambiamos el perfil del jugador, dependiendo de cómo los veamos o cómo vemos que le puede hacer más daño al rival”, con lo que “si jugamos así, es porque nos interesaba tener muchos jugadores por dentro, pero si queremos amplitud tenemos extremos para ello”, valorando que “lo bueno de este equipo es que sabemos que podemos jugar con extremos o con gente por dentro, pero el equipo siempre juega a lo mismo”.

El juego que el equipo despliega con balón está surtiendo efecto, pero lo que más rédito está dando a este Sporting es el buen trabajo defensivo. “Hemos intentado crecer desde la defensa, el equipo está sólido y así tenemos que seguir”, enfatiza Gallego, consciente de que “los equipos que reciben pocos goles, normalmente, están luchando por cosas importantes”. Precisamente por ello se fijó el trabajo defensivo como prioridad tras su llegada a Gijón. “Yo soy un amante del ataque y tienes que dominarlo todo, pero sentar las bases defensivas hace que un equipo se sienta seguro y pueda proponer lo que tengamos que proponer”, asevera.

El de Sabadell será el último encuentro de este mes en el que Gallego pueda contar con Manu García y Djuka, convocados con sus selecciones, ya que la liga en Segunda División no para cuando hay compromisos internacionales, como sí hace la máxima categoría. Una circunstancia que castiga especialmente al Sporting, que pierde a dos de sus mejores hombres. “Nos penaliza, pero es una normativa que no puedo cambiar, así que tengo que adaptarme y hacer el mejor once sin ellos, no nos queda otra”, analizó Gallego, “no entiendo por qué tenemos que jugar sin estos jugadores y otros pueden jugar con todos”.

Estos dos encuentros, frente a Alcorcón y Rayo Vallecano, son los únicos que se perderá Djuka, que renuncia a jugar dos amistosos con su selección para poder estar en el play-off con el Sporting –no así Manu, que podría disputar esas fechas la fase final del Europeo sub-21–. “Esta decisión dice mucho de Djuka, sabe que el rendimiento en su actual equipo es el que le hace estar en su selección, así que es una decisión inteligente y dice mucho de lo que quiere Djuka a este club y que sabe que se debe a él”, remarca Gallego.

Otro nombre propio: Javi Fuego. “Nos aporta lo que le pedimos al pivote: que interprete muy bien el juego, que en fase defensiva nos ordene, que sepa cuándo tiene que saltar y cuándo defender el espacio, que entienda la salida del balón”, alaba Gallego, “tenemos grandes pivotes, pero me cuesta decidir en todas las posiciones, hay mucha igualdad, las diferencias son mínimas”. Como tendrá que decidir, la próxima semana, tras la vuelta de Guille Rosas. “Competirá el puesto con Bogdan y pondremos al que consideremos que esté mejor. Estamos contentos con el rendimiento de ambos”, explicó.

Respecto al cambio que Campuzano ve en Gallego desde su paso por el Espanyol, el técnico se limitó a asegurar que “no sé si soy mejor o peor, continuamente nos vamos adaptando y creciendo a medida que nos van pasando experiencias”.