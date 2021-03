En un estadio decano del fútbol español como es el de la Nova Creu Alta, medían sus fuerzas en horario vespertino los dos equipos con mayor número de presencias en la División de Plata, sin embargo con trayectorias deportivas totalmente contrarias. Mientras los locales, sumidos en puestos de descenso, llegaba al partido inmerso en puestos de descenso y con una pésima racha de resultados, los sportinguistas por su parte, vestidos esta vez sí de rojiblancos fuera de casa, se presentaba instalado en una cómoda quinta posición, con ocho puntos de ventaja sobre el séptimo clasificado y sin dar por perdido ningún objetivo de cara al ascenso directo.

Y mientras el equipo arlequinado tenía que vérselas además con un importante número de bajas, el Sporting de David Gallego podía repetir el último once que le diera los tres puntos en la jornada anterior ante el líder.

El partido comenzó con un dominio local sin apenas aproximaciones al área de Mariño, pasando los primeros diez minutos sin jugadas de trascendencia.

El primer saque de esquina fue también para los locales, en una jugada ensayada que acabó con el balón mansamente en las manos del guardameta sportinguista.

La tuvo el máximo goleador de la competición en el minuto 28, en una recuperación de balón del Sporting en el centro del campo, con asistencia milimétrica de Manu para Djuka, quien ante la salida de Mackay, picó por encima del guardameta local, yéndose el balón fuera. Primera clara ocasión para el Sporting, que marraba el montenegrino.

Dos minutos después Saúl se duerme en los laureles, perdiendo la pelota ante Héber Pena; este entra en el área y hay un contacto del defensa del Sporting. Jugada muy complicada en la que no parece sin embargo que el jugador sportinguista fuera el que primero entra en contacto con el jugador arlequinado. Pero de nuevo como siempre sucede ante el Sporting, la jugada no mereció ser revisada en televisión por el colegiado, habiendo además una mano previa también en el inicio de la jugada.

El lanzamiento de Stoichkov, por muy poco no fue atrapado por Mariño, quien llega a tocar el balón con la yema de los dedos. Curiosa además la protesta del guardameta sportinguista con el colegiado, sobre su colocación sobre la línea de gol a la hora del golpeo de la pena máxima. El reglamento es claro y en este caso, la exigencia del árbitro no parecía justificada. Árbitro y portero volvieron a discutir sobre la acción a la conclusión del primer tiempo.

Le tocaba así reaccionar al Sporting después de mucho tiempo sin verse en la obligación de hacerlo. Y así lo hizo. De este manera el final de la primera parte fue casi un monólogo de los de David Gallego, con los locales como es lógico, muy conservadores con la ventaja en el marcador.

El árbitro Iglesias Villanueva volvió a demostrar que no le iba a regalar nada a los sportinguistas, cuando en el minuto 33 le mostró amarilla a David Gallego, como responsable máximo de unos suplentes que se mostraban muy disconformes con alguna de las última decisiones arbitrales. No era para menos.

Lo intentó sin éxito Bogdan desde lejos en el minuto 39, a la vista de que el Sporting no lograba traspasar la línea defensiva del equipo catalán. En la siguiente jugada se produjo la lesión de Saúl, quien hubo de retirarse entrando en su lugar Pablo García. Volvía así al canterano a disponer de minutos, después de un inicio más que notable de temporada.

Se alcanzaba el descanso sin más acciones reseñables, con un Sporting que se iba a los vestuarios con la sensación de que sin haber desplegado su mejor juego, el resultado no reflejaba lo que se había visto sobre el campo, con un penalti más que dudoso no revisado y con una clara ocasión de Djuka fallada con el cero a cero. Pero no siempre la moneda puede sonreírte cayendo cara. Había además por delante toda una segunda parte para remediarlo.

Entró con ganas el Sporting después de su paso con los vestuarios, metiendo al Sabadell atrás desde las primeras acciones. Hubo en ellas una posible mano dentro del área por parte de los barceloneses, que tampoco fue revisada. En esta ocasión no pareció tan justificable la protesta de los jugadores rojiblancos.

El Sporting seguía echando en falta las entradas por banda, con Nacho Méndez muy perdido en banda derecha, durante los primeros cuarenta y cinco minutos. El canteraro sí que estuvo más presente en las acciones de peligro durante la segunda parte.

Un saque de falta de Javi Fuego en el minuto 53, con un mal rechace de Boniquet al borde del área, permitió a Uros enganchar sin pensárselo dos veces un trallazo que con bote incluido, sorprendió a Mackay. Vigésima diana para Uros que se resarcía así de su primer fallo y devolvía al Sporting a un partido que comenzaba a atascársele.

Una nueva recuperación en el centro del campo en el minuto 59, sirvió para que Campuzano asistiera a Uros, que con la izquierda, falló lo que parecía una jugada de gol clara. El montenegrino recuperó su propio rechace para devolver la asistencia al propio Campuzano, quien fue en esta ocasión quien falló el remate.

Un zapatazo de Pedro Díaz puso a prueba a Mackay, lo que hizo que el Sabadell moviera su banquillo, a la vista de cómo se le estaba poniendo el partido, con un equipo arlequinado muy desordenado y dando muchísimas facilidades al Sporting.

Si en la primera parte la tarjeta la vio David Gallego, en esta segunda le tocó la misma suerte a Antonio Hidalgo en el minuto 65. La normativa es la que es y en este caso es igual para todos. La única discusión es si es justa o no o si tal vez, debería ser el delegado y no el entrenador el que sufriera el castigo de lo que ocurre en el banquillo.

El Sabadell puso a prueba a Mariño con un fuerte disparo desde fuera en el minuto 70, al que respondió el cancerbero gallego con una gran estirada. Le tocaba si acaso al Sabadell arriesgar más, con un empate que no le servía para salir de la zona de descenso.

A falta de poco más de diez minutos para la conclusión, David Gallego movió ficha, introduciendo un triple cambio, buscando dar frescura. Entraban así Aitor García, Gaspar y Borja López por Marc Valiente, Campuzano y Pedro Díaz. Sorprendió el cambio del central, posiblemente motivado por algún problema físico.

El partido sin embargo había entrado ya en una fase donde las imprecisiones y los nervios, impedían tomar a los jugadores de ambos equipos las decisiones más correctas. No dejó aun así de intentarlo el Sporting, con Nacho y Manu García más metidos hacia el interior, pero más con corazón que con cabeza y sin apenas fuerzas. Pudo con todo Aitor en el 90 lograr el tanto de la victoria, pero el jugador onubense parece negado en esta temporada. Las manos de Pedro Díaz a la cabeza desde el banquillo, lo decía todo.

Empate por tanto para un Sporting que quizás a poco que hubiera forzado más, hubiera conseguido mejor botín. Le faltó una pizca aún mayor de ambición (y por supuesto de acierto) para haberle dado la vuelta al resultado. No fue en cualquier caso un buen encuentro el de los gijoneses, aunque como se suele decir, punto es punto.

Para la próxima jornada, con el Alcorcón como nuevo visitante del hasta ahora imbatido conjunto sportinguista como local, y en un extraño horario de viernes a las siete, David Gallego tendrá que vérselas con las bajas de Djuka y Manu García, convocado por sus respectivas selecciones, así como con la de Javi Fuego por acumulación de tarjetas. Partido donde de nuevo sólo valen los tres puntos si se quiere seguir soñando a lo grande.

Post Scritpum: de nuevo un extraño penalti en contra pudo condicionar el desarrollo de un partido. Más extraño es que desde la planta noble se siga apostando por el silencio.