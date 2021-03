El análisis del Sabadell-Sporting: Las dos caras rojiblancas

El Sporting saltó al césped de la Nova Creu Alta con el partido del Mallorca muy fresco en su memoria. Venían de ganar al todopoderoso líder, y eso hizo que comenzasen el encuentro frente al peor local de la Segunda División española confiados. Una falta de actitud que a punto estuvieron de pagar con una derrota. Sin embargo, tras la “galleguiña” del descanso, en la que el técnico de Suria puso las pilas a los suyos, el Sporting mostró una mejor cara en el segundo periodo, más acorde a lo que la parroquia rojiblanca está acostumbrada a ver. De hecho, por ocasiones, el Sporting acabó mereciendo llevarse la victoria ayer. Si de un combate de boxeo se tratase, habría ganado a los puntos. Pero no es así, y cuando peor estaba su equipo Ian Mackay consiguió evitar el “knock out” con una ristra de meritorias paradas, convirtiéndose en el jugador más determinante del encuentro. Más incluso que el omnipresente Djuka, que siempre aparece. Ayer logró su vigésimo gol, que supone un punto más para el Sporting. Él ganó uno, pero Mackay evitó perder dos. Empatar en el campo del peor local de la categoría no es un buen resultado para un equipo que quiere aspirar al ascenso directo, pero las sensaciones no son malas. El Sporting alarga su racha hasta los ocho partidos sin perder –el mejor récord del curso– y se mantiene en puestos de play-off. Y ya van 30 jornadas. Y ya solo restan doce.

El VAR no entró en la protestada pena máxima sobre Heber

El partido se rompió en el minuto 20 de la primera parte con el gol del Sabadell, obra de Stoichkov de penalti. Una pena máxima que fue protestada por los jugadores rojiblancos, que pedían una mano previa de Heber en el inicio de la jugada. También entendían los futbolistas del Sporting que el atacante arlequinado había hecho mucho más por que se pitase ese penalti que el defensor rojiblanco, Saúl García. Sin embargo, la sala VAR no quiso entrar a corregir la decisión del árbitro principal, Iglesias Villanueva. En la sala de videoarbitraje se encontraba Milla Alvendiz, que ya arbitró al Sporting en el derbi de la primera vuelta –donde los rojiblancos pidieron penalti por mano de Grippo– y frente al Espanyol en El Molinón, con una actuación igualmente polémica.

Djuka, que ya suma veinte goles, no deja de dar puntos al Sporting

En un partido atascado, en el que el Sporting no estaba sabiendo crear peligro al Sabadell, tuvo que aparecer el de siempre para lograr desatascar el marcador. Uros Djurdjevic se fabricó él solo un golazo que supuso el empate. El ariete balcánico sacó partido de un mal despeje de la defensa arlequinada a una falta botada en largo por Javi Fuego desde el centro de campo para ganar el balón en la frontal del área. Desde allí, aprovechando el bote del balón, sin siquiera controlar ni pensárselo dos veces, el delantero montenegrino soltó un fuerte disparo que se coló en la portería de Ian Mackay, pegado al palo derecho. El tanto es el número veinte que logra el delantero del Sporting, pichichi de la categoría, y que tuvo opciones para lograr alguno más. No fue así, pero el gol de Uros supone un nuevo punto para el Sporting, el enésimo que logra el ariete balcánico este curso.

Mariño intentó parar el penalti desde dentro de la portería

Diego Mariño intentó poner nervioso al delantero del Sabadell Stoichkov antes de que lanzase el penalti que supuso el primer gol del encuentro. El portero vigués utilizó una táctica novedosa: esperar el lanzamiento dentro de la portería y salir atacando el disparo, en vez de esperar parado sobre la línea. Una táctica que a punto estuvo de impedir el colegiado del encuentro, que llamó la atención de Mariño. “Tienes que estar sobre la línea”, le indicó al portero vigués, que le contestó: “¿y él sí puede coger carrerilla? Detrás de la línea sí puedo estar”.

Gallego, con cuatro bajas, tendrá que hacer encaje de bolillos frente al Alcorcón

Se le acumulan los problemas a David Gallego para el próximo encuentro liguero frente al Alcorcón, el viernes en El Molinón. A las bajas seguras de Manu García y Djuka, que van convocados con sus selecciones, se sumaron ayer dos más: la de Javi Fuego, que vio la quinta amarilla del curso, con lo que cumplirá un partido de sanción, y la de Saúl García, que sufre una elongación en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Así, el entrenador del Sporting tendrá que hacer encaje de bolillos para confeccionar un once de garantías y, a su vez, evitar incurrir en alineación indebida al no cubrir el número mínimo de fichas profesionales obligatorias, estipulado en siete. Además, Manu García forzó ayer su quinta amarilla, para cumplir el partido de sanción coincidiendo con su viaje con la selección española sub-21.