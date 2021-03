El central del Sporting Babin afronta este viernes un partido especial contra su exequipo, el Alcorcón. El defensa de Martinica deja claro que "no me preocupan las bajas", ya que "tenemos una plantilla no muy amplia pero muy buena". Además, deja claro que "soñar con el ascenso directo es gratis", pero incidiendo en que "tenemos que trabajar con humildad".

Empate Sabadell. Sabe como un punto fuera de casa. Hicimos una muy buena segunda parte, en la que merecimos la victoria. Tuvimos tres mano a mano con el portero, y eso es muy difícil en Segunda División. Tenemos que hacer bueno el punto el viernes contra el Alcorcón, que va a ser muy duro. Todo lo que sea sumar es bueno para el equipo.

Tres partidos en diez días. Sabemos que esta semana tenemos tres partidos, para hasta el final no se va a decidir nada. Pensamos en el Alcorcón, que vendrá necesitado de puntos porque se juega la permanencia, pero nosotros también nos jugamos mucho. Queremos seguir invictos en casa hasta final de temporada. Va a ser una batalla muy difícil porque van a venir con el cuchillo entre los dientes.

Ascenso directo. Soñar es gratis, pero el día a día nos marca que tenemos que pensar solo en el Alcorcón. Entiendo las ganas del entorno, pero tenemos que trabajar con humildad e ilusión. Ahora no toca hablar del ascenso directo. Sabemos que estamos a seis puntos, pero también a seis del séptimo. Estamos en una muy buena posición, que yo firmaría cada año, pero solo tenemos que pensar en el siguiente partido.

¿Ve más cerca el ascenso? Lo veo igual que hace unas semanas. Estamos en la pelea, metidos para jugar esa bonita promoción como mínimo y espero que sea así. Pero no debemos desviar la atención del partido frente al Alcorcón con historias para no dormir.

Djuka. El día que Djuka no estuvo, Pablo Pérez cumplió perfectamente, sacando un penalti y marcando un gol. No se le puede pedir más a un delantero. No nos molesta que la gente diga que Djuka es el 60% del equipo, pero vamos a salir con once, no con diez. Es el pichichi de Segunda, pero el que juegue por él lo va a hacer muy bien, como Pablo Pérez frente a la Ponferradina.

Bajas. No me preocupan en exceso, tenemos una plantilla no muy amplia pero muy buena. Tenemos variedad y estamos todos metidos por el mismo objetivo.

Resultados contra los de abajo. No es una cuestión de motivación. El Sabadell es un equipo que juega muy bien, aunque está abajo y competimos bien en la segunda parte, tuvimos las ocasiones más claras. Es cierto que jugar contra el Mallorca o el Espanyol impone.

Buen juego. Es el Sporting que mejor está jugando, que mejor lleva a cabo la idea del entrenador y donde más estoy disfrutando. Esta es la línea a seguir, sin desviar la atención con los resultados. Solo mejorar la línea de juego y ser mejor cada día.

Anquela. Cuando dejó el Alcorcón, fichó por el Granada y ya me quiso fichar en 2012. También cuando estuvo de entrenador del Oviedo me quiso fichar, cuando yo tuve problemas con el antiguo director deportivo del Sporting. Es como un padre para mí en el mundo del fútbol. Estoy muy agradecido a Anquela. Sé cómo va a venir el Alcorcón, con un 3-5-2 y mucho juego directo, fuertes a balón parado. Van a venir a apretar arriba, así que va a ser un partido muy difícil. Es mi exequipo y le tengo un cariño especial.

Renovación. No es un tema que haya pensado. Me queda un año de contrato. Estoy a gusto, disfrutando, tengo un rol que me gusta asumir dentro del equipo, pero no pienso mucho en mi futuro. Sé que la gente está tranquila con mi rendimiento y estoy muy a gusto, pero vete a saber si el Sporting está el año que viene en Primera o si me lesiono. Son muchos factores, pero ¿por qué no retirarme aquí?.