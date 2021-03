Cuando el Sporting y el Oviedo jugaban la UEFA: Caminos divergentes

A mediados de los años 70 Oviedo y Sporting vivieron tiempos agitados, que gestarían salidas distintas, plasmadas después en trayectorias divergentes. El Oviedo, entrenado por Vicente Miera, subió a Primera División en la temporada 74-75 y descendió en la siguiente, acompañado por el Sporting, que en los cinco años anteriores había estado en la máxima categoría. Pero mientras el Sporting logró hacer de aquella caída un trampolín, que le proyectaría hacia la etapa más brillante de toda su historia, el Oviedo entró en una crisis que se alargaría una década.

Al frente del Sporting estaba, como presidente, desde 1973 Ángel Viejo Feliú. Solo permanecería en el cargo hasta 1977, pero le bastó ese breve periodo para hacer historia. Dos hitos justificarían esa afirmación: la creación de la Escuela Deportiva de Mareo y el fichaje de un entrenador capaz de extraer todo el potencial que había en la plantilla de un equipo que, tras los fracasos consecutivos de Pasieguito y Sinibaldi, había descendido a Segunda con una delantera formada nada menos que por Churruca, Quini y Ferrero. El traspaso de Churruca al Athletic de Bilbao por 55,5 millones de pesetas, aprobado por los compromisarios del club gijonés en un referéndum convocado a tal fin, hizo posible la compra de los terrenos de Mareo. En cuanto al entrenador, estaba bien cerca y en esta misma página se cuenta cómo pasó de azul a rojiblanco.

El Sporting despega. Con Miera al frente, el Sporting empezó de inmediato a desarrollar su potencialidad. Esa misma temporada, la 76-77, ascendió a Primera División. En la siguiente, con Manuel Vega-Arango en la presidencia, se clasificó en el quinto puesto, lo que le dio derecho a participar en la Copa de la UEFA. Y en la 78-79, practicando, en opinión general, el mejor fútbol de la categoría, estuvo a punto de proclamarse campeón. Lo impidieron en parte los árbitros, con el clamoroso robo de Borrás del Barrio en el Bernabéu como hito destacado, y también el tembleque de piernas o el vértigo, ahora en El Molinón, en el partido decisivo ante el propio Real Madrid.

El Sporting fue segundo en esa temporada y tercero en la siguiente, entrenado por Novoa, que hizo frente con solvencia a la responsabilidad de mantener el listón a la máxima altura. Con algún altibajo el Sporting se consolidaría en Primera División, siendo capaz de asimilar en su momento la marcha de Quini al Barcelona, que pagó por su traspaso 80 millones de pesetas pese a que el goleador ya había cumplido los 30 años. Joaquín, que llegó al equipo en la temporada 76-77 y que cuando se retiró era, con 479, quien más partidos había jugado en Primera División, se convirtió en el líder de un equipo que produjo en esa época internacionales a chorros (el propio Joaquín, Ablanedo, Maceda, Jiménez, Abelardo, Eloy, Megido, Cundi, Morán, Mesa, Luis Enrique y Juanele) más otros que, sin llegar a serlo, como Muñiz, Ciriaco, Manjarín, Esteban, Abel, David, Tati o Zurdi no les anduvieron lejos. Y que importó jugadores destacados: el que más, Ferrero, pero también Doria, Rezza, Landucci, Iordanov, Luhovy, Cabrera o Gomes.

Ese equipo llegó por dos veces a la final de Copa para perder en ambas, una en el Vicente Calderón ante el Barcelona, que había pasado a ser el de Quini, y otra ante el Madrid en el Nuevo Zorrilla, en una noche barrida por un viento helado. Y se clasificó en seis ocasiones para jugar la Copa de la UEFA, llegando a pasar en dos de ellas de la primera eliminatoria, relato que queda para otro artículo.

Oviedo: esperanzas y zozobras. En contraste con la etapa más feliz del Sporting, el Oviedo hubo de enfrentarse no pocas veces durante estos años a la zozobra. Sus altibajos llegaron a ser brutales. Así, en la temporada 76-77 estuvo a punto de meterse en la promoción de ascenso a Primera, lo que impidió en la penúltima jornada el Sporting al ganarle en el Carlos Tartiere, pero en la siguiente se produjo el desastre del descenso a Segunda B. No pocos aficionados sportinguistas pudieron así añadir a la celebración de clasificarse para jugar la Copa de la UEFA el escarnio al eterno rival con el lema que les puso en bandeja el nombre del primer adversario europeo que les tocó en suerte: “Nosotros a Turín y vosotros, a Turón”.

Pero no sería Turón sino Langreo quien echara una mano al Oviedo en el último partido de la siguiente temporada. Un gol de Atilano en el minuto 89, que suponía la derrota del Mirandés, rival directo del Oviedo para el ascenso, devolvía in extremis al Oviedo a Segunda División. El entrenador era José María, que dos temporadas más tarde se haría cargo del equipo para salvarlo de nuevo, y también in extremis, de un nuevo descenso a la categoría de bronce. Por la presidencia azul pasaron estos años Riesco Morán y Yagüe. Y por el banquillo, además de José María, Lalo, Nando Yosu, José Víctor y Luis Costa. En cuanto a los jugadores, se fueron retirando los grandes de tiempos mejores. Marianín sería el primero. Luego Tensi, Iriarte y Enrique Galán. Los últimos en hacerlo, Vicente y Ortuondo. Y llegaron los nuevos: Camuel, Ondina, Vili, García Barrero, Martín Roales. Y por una temporada regresó Uría.

La llegada de José Manuel Bango a la presidencia en la temporada 84-85 pareció anunciar un salto cualitativo. El nuevo presidente hizo una apuesta por José Luis Romero, que fue más allá de la simple contratación, pues dijo que le mantendría los dos años firmados. Así ocurrió y estuvo a punto de tener premio, pues si en la primera temporada el Oviedo se salvó del descenso en la última jornada, ante el Deportivo, en la temporada siguiente, mantuvo las aspiraciones hasta la jornada final. Pero no logró materializarlas en el soñado ascenso.

Llegó entonces, como nueva apuesta, Antonio Ruiz. Y se incorporaron a la plantilla Gorriarán y Elcacho. Antonio Ruiz no aguantó los malos resultados y le sustituyó Carrete para intentar sacar al equipo del atolladero, tarea que complicaba un ambiente enrarecido. El turonés, uno de los más queridos por la afición en su época de jugador, llega a quejarse de que su familia recibía amenazas telefónicas.

Pero finalmente Bango dio con una solución cantada y para la temporada 87-88 contrató a Vicente Miera como entrenador. La afición recibió la noticia con alegría. Llegaron como refuerzos Sañudo, Tocornal, Hicks y Carlos, que se convertiría en el “Pichichi” de la categoría. El Oviedo se clasificó para la promoción, que le enfrentó al Mallorca. Ganó por 2-1 en Oviedo y, cuando terminó con empate a cero el partido de vuelta en Palma de Mallorca, que se pudo seguir por televisión, la afición oviedista explosionó de alegría. Fue el prólogo de un recibimiento en la capital de Asturias como no se recordaba otro. Una mayoría abrumadora de ovetenses, incluidos los que nunca irían a verlo jugar, se echó a la calle para recibir al equipo a su regreso de Mallorca. Hasta las campanas de la Catedral repicaron para celebrar que el Oviedo regresaba a Primera División.

Por qué Miera cambió de equipo

Si Vicente Miera fue, como entrenador, muy importante para los dos equipos asturianos, para el Sporting, en el que había cerrado su etapa como futbolista, resultó decisivo, pues, al contrario de otros que le habían precedido en el cargo, supo sacar a flote todo el potencial de una plantilla extraordinaria. Y, sin embargo, eso quizá no hubiera ocurrido a poco que el Oviedo se hubiera esforzado en retenerle. Porque él, al final de la temporada 1975-76, quería quedarse.

Quien firma estas líneas puede afirmarlo con conocimiento de causa. Entre él y yo se había generado una relación de confianza, basada, como todas las buenas relaciones, en el mutuo respeto, que incluía, obviamente, a la actividad profesional de cada uno. Desde esa amistad Miera me había hecho la confidencia de que el presidente del Sporting, Ángel Viejo Feliú, le había llamado para decirle que, si no llegaba a un acuerdo con el Oviedo, se pusiera en contacto con él, pues al Sporting le interesaba. Miera me aseguró que no le hizo ninguna oferta ni le presionó con ningún comentario o promesa mientras el entrenador permaneció en la órbita oviedista. “Se portó como un caballero”, enfatizó.

Miera ya había tenido alguna reunión con la directiva del Oviedo, que presidía José María Velasco, encaminada a renovar el contrato. Y, según me dijo antes de acudir a la secretaría del club, en la calle Santa Cruz, a la reunión que era supuestamente la definitiva, su intención era llegar a un acuerdo. Pero, según me contaría ese mismo día por la noche, se encontró con una actitud dilatoria de la directiva oviedista, de proseguir la negociación y dejar el acuerdo para otro día. Y él interpretó que esa actitud obedecía a la estrategia de debilitar su posición negociadora. Al final de una temporada empiezan las prisas de cara a la nueva para cerrar los contratos y quien no se la da puede quedarse sin opciones o verse obligado a rebajar sus aspiraciones. Miera se sintió engañado. Y se negó a seguir jugando. Al llegar a casa llamó a Viejo Feliú. El resto es historia conocida.