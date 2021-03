Babin: “¿Por qué no retirarme en el Sporting?”

“Soñar es gratis, pero el día a día nos marca que tenemos que pensar solo en el Alcorcón”. El central sportinguista Jean-Silvayn Babin se muestra así de tajante cuando se le pregunta por las opciones del club rojiblanco de meterse en ascenso directo. “Entiendo las ganas del entorno, pero tenemos que trabajar con humildad e ilusión, ahora no toca hablar del ascenso directo”, asegura el defensa de Martinica, que deja claro que “sabemos que estamos a seis puntos, pero también a seis del séptimo”. Para Babin, “estamos en una muy buena posición, que yo firmaría cada año, pero solo tenemos que pensar en el siguiente partido”. Por eso, explica que “estamos en la pelea, metidos para jugar esa bonita promoción como mínimo, y espero que sea así”, pero incidiendo en que “no debemos desviar la atención del partido frente al Alcorcón con historias para no dormir”.

El central rojiblanco quiere, frente a su exequipo, “hacer bueno” el punto conseguido el pasado fin de semana en Sabadell para comenzar así una tournée de tres encuentros en apenas diez días que podría marcar en buena medida el objetivo por el que luchará el club a final de curso. “Hasta el final no se va a decidir nada”, asume Babin, que tiene la ilusión de terminar el curso invictos en su estadio.

Pero para ello, primero han de ganar a un Alcorcón que “vendrá con el cuchillo entre los dientes, necesitado de puntos”. Para ese partido, además, el Sporting no podrá contar con Djuka, Manu García, Javi Fuego ni Saúl. “No me preocupan en exceso las bajas, tenemos una plantilla no muy amplia pero muy buena. Tenemos variedad y estamos todos metidos por el mismo objetivo”. Con los números en la mano, la baja más sensible es la del ariete balcánico, pichichi de la categoría. “El día que Djuka no estuvo, Pablo Pérez cumplió perfectamente, sacando un penalti y marcando un gol, no se le puede pedir más a un delantero”, remarcó Babin, “no nos molesta que la gente diga que Djuka es el 60% del equipo, pero vamos a salir con once, no con diez. Es el pichichi de Segunda, pero el que juegue por él lo va a hacer muy bien”.

Todo para evitar un nuevo tropiezo contra un equipo de la parte baja de la clasificación, como el pasado fin de semana frente al Sabadell, donde el Sporting no pasó del empate. “No es una cuestión de motivación, es cierto que jugar contra el Mallorca o el Espanyol impone, pero el Sabadell es un equipo que juega muy bien, aunque está abajo y competimos bien en la segunda parte, tuvimos las ocasiones más claras”.

De hecho, para Babin, este Sporting es el mejor desde que el central llegó a Gijón. “Es el Sporting que mejor está jugando, que mejor lleva a cabo la idea del entrenador y donde más estoy disfrutando”, aseguró, “esta es la línea a seguir, sin desviar la atención con los resultados, solo mejorar la línea de juego y ser mejor cada día”.

Este buen ambiente hace que el central comience a pensar en acabar su carrera en el Sporting. “¿Por qué no retirarme aquí? Me queda un año de contrato y estoy disfrutando, tengo un rol que me gusta asumir dentro del equipo, la gente está contenta con mi rendimiento y estoy muy a gusto”, valoró.

El “padre” Anquela le quería en Oviedo

La rueda de prensa ofrecida ayer por Babin sirvió para confirmar lo que el entrenador del Alcorcón, Juan Antonio Anquela, ya había adelantado en LA NUEVA ESPAÑA: que intentó fichar al central sportinguista en su paso como entrenador del Oviedo. “Cuando estuvo de entrenador del Oviedo me quiso fichar, cuando yo tuve problemas con el antiguo director deportivo del Sporting”, aseveró Babin en referencia a Miguel Torrecilla, con quien tuvo un rifirrafe que obligó a Babin a irse un año cedido al Maccabi Tel Aviv. “Anquela es como un padre para mí en el mundo del fútbol, le estoy muy agradecido”, reiteró el central, que espera del Alcorcón “un equipo con mucho juego directo, que nos va a apretar, así que será un partido muy difícil”.