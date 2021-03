El central gijonés Borja López aseguró hoy en rueda de prensa que "vivir un ascenso con el Sporting como jugador sería lo máximo". El canterano rojiblanco remarca que se encuentra "concienciado y con ganas de ir teniendo más minutos" después de perder la titularidad a principio de año.

Cambio de rol. Lo he llevado bien. Cuando llevas más tiempo en el fútbol y vives muchas experiencias, ya sabes a lo que te enfrentas. Viví esta situación como una más, ilusionado, con ganas de entrar, sin bajar los brazos. Con la misma ilusión y ganas, al final hay minutos para todos. Ahora llega un tramo muy bonito de la temporada, luchando por los objetivos. Concienciado y con ganas de ir teniendo más minutos.

Etapas en el Sporting. Lo importante siempre es estar preparado para cuando te llegue la oportunidad. Tienes que vivir el presente, estar siempre a disposición del entrenador para cuando te necesite. Y más en una temporada tan atípica como esta. Yo me encuentro bien, al 100%, disponible para el próximo partido, con ganas e ilusión de volver a tener minutos.

Competencia. Nos hace mejores. Gente del nivel y la experiencia de Babin y Marc, o Pelayo Suárez, te hace mejor. La competencia sana siempre es buena. Tuve la oportunidad de compartir vestuario con jugadores de mucho nivel, como Carvalho o Abidal, y aprendes de ellos.

Tres partidos seguidos. Es un ciclo de tres partidos en poco tiempo y es importante afrontarlos todos de la misma manera. De momento solo pensamos en el Alcorcón, en sacar los tres puntos y seguir invictos en casa. Sabemos que puede haber minutos para gente que no está teniendo tantos, así que todos concienciados y luchando por el mismo objetivo.

Aspiraciones. Si sumamos los máximos puntos posibles en estos tres partidos, seguiremos arriba. Pero esto va a ser una lucha intensa hasta final de temporada. En este tramo es cuando se ve cómo llegan los equipos de forma. Nosotros estamos muy bien y tenemos que aprovecharlo para seguir fuertes en nuestra casa.

Ascenso con el Sporting. Ojalá pueda conseguirlo aquí en el Sporting. Ya viví ascensos como aficionado y poder lograrlo como futbolista, sería lo máximo. Es fácil decirlo, pero hay que lucharlo, hay que seguir trabajando como hicimos todos estos meses.

Ilusión afición. Entiendo que la gente esté ilusionada. Yo soy de aquí y sé lo que se respira en la ciudad, esa ilusión por ver al equipo arriba. Pero esto es Segunda División y sabeos que es muy complicado estar donde estamos. Nos lo hemos ganado, pero como no estemos concentrados en lo que queda, lo puedes perder. Tenemos que ir partido a partido, siguiendo en este nivel, sin bajar los brazos y siendo intensos para estar más cerca de donde todos queremos.

A la altura de los mejores. Sabemos el potencial que tenemos y la idea la tenemos muy clara. Sabemos que, si estamos a nuestro nivel, podemos competir a cualquier rival de la categoría, sea el primero o el último. Pero sabemos que en el momento en que bajemos un poco, cualquier equipo de la categoría nos puede ganar. Nosotros no nos fijamos en el escudo del rival, solo pensamos en nosotros. Si estamos ahí arriba es por méritos propios, no vamos a bajar los brazos, porque sería tirar todo el trabajo de la temporada. Estamos recibiendo pocos goles y teniendo efectividad arriba.

Menos presión. Los presupuestos están ahí. Pero nosotros no nos centramos en eso, nos centramos en lo nuestro: en trabajar día a día con ilusión y ganas. Y así conseguimos que los que no creían en nosotros a principio de la temporada, ahora están ahí. La afición va a ser una pieza importante de aquí a final de temporada.

Manu y Djuka. Es una alegría, dentro de un vestuario, que haya gente que vaya con la selección. Esperemos que tengan participación y, lo más importante, que no se hagan daño, que podamos tenerlos disponibles a la vuelta. Que disfruten mucho, lo hagan lo mejor posible y a la vuelta todos a luchar por el objetivo.

Apercibidos. No pensamos en ello. Si el que tiene cuatro tarjetas tiene que hacer una falta, la va a hacer. No nos fijamos en el próximo rival, tenemos plantilla de sobra para poder superar esas adversidades, no creo que sea un problema.

Alcorcón. Sabemos que va a salir muy intensos, porque están abajo y necesitan esos puntos. Pero nosotros también, para seguir ahí arriba. Tenemos que salir fuertes para que no nos sorprenda el rival y poder ganar el partido.