"Me preocupan cero las bajas". David Gallego, entrenador del Sporting, pierde el tiempo justo en valorar las cuatro ausencias del conjunto rojiblanco para recibir mañana al Alcorcón (El Molinón, 19.00 horas). Los gijoneses no podrán contar con los internacionales Djurdjevic y Manu García; el sancionado Javi Fuego y el lesionado Saúl García, quien no se entrenó esta mañana y el técnico da por descartado. "No soy un entrenador que se excusa por los jugadores que no están", advierte el preparador catalán, poniendo el foco en la dificultad de un rival al que ve fuerte desde la llegada de Juan Antonio Anquela. "Es un equipo al que se le hacen muy pocas ocasiones y que nos obligará a ejecutar todo muy rápido. No te dan respiro", subraya.

"Miramos al Alcorcón, miramos al día a día", recuerda el entrenador del Sporting cuando se le pregunta por cualquier cuestión que vaya más allá del choque de mañana en El Molinón. Entre esas cosas, las declaraciones de Djurdjevic en la entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, en la que el máximo goleador del Sporting reconoció que "si no subimos, será más difícil que me pueda quedar en Gijón". En ese sentido, David Gallego asegura que "respeto la opinión de Djuka, pero eso ahora no me preocupa. No sabemos lo que va a pasar mañana".

El técnico rojiblanco señala que su mayor orgullo es que "somos un equipo reconocible y eso me llena", motivo por el que pone en valor que el grupo está por encima de las individualidades ante las bajas que deberá cubrir ante el Alcorcón. Ve a Marc Valiente en disposición de ser titular después de retirarse con molestias la pasada jornada, y asegura que no es ningún inconveniente que en la zaga haya varios jugadores apercibidos de sanción a la hora de tomar una decisión sobre cómo confeccionar el once. Tampoco es amigo de utilizar el término "rotaciones" ante una semana en la que se condensan tres partidos. "Elegimos siempre el mejor equipo para cada momento. Las rotaciones no existen", justifica.

Por último, el preparador de los gijoneses vuelve a lanzar un guiño a la afición del Sporting después de que Javier Tebas, presidente de la Liga, abriera la puerta esta semana a que el público regrese a las gradas antes de que finalice la temporada. "Para nosotros el porcentaje de importancia sería máximo porque sería un chute impresionante", confiesa Gallego ante lo apretado de un final de competición en el que está en juego el regreso a la máxima categoría.