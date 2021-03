Hugo Fraile: “Lo que yo viví con el ascenso en Gijón muy pocos futbolistas pudieron vivirlo”

Hugo Fraile (Huelva, 16 de marzo de 1987) volverá el viernes a la que fue su casa durante tres temporadas, las que jugó en el Sporting. En Gijón vivió alguno de sus mejores momentos como futbolista –el ascenso logrado con el Sporting de los guajes– y también alguno de los peores, como la lesión de rodilla que sufrió y que le tuvo casi un año fuera de los terrenos de juego. No obstante, recuerda con mucho afecto su paso por el club rojiblanco, al que desea que pueda ascender a Primera, “pero antes que se salve el Alcorcón”, puntualiza.

–Un partido, el del viernes, especial para usted.

–Sí, siempre es bonito volver donde has estado bien y a gusto. Aunque me hubiera gustado que hubiera afición en las gradas, como el año pasado, porque es una gran afición y ayuda mucho al equipo.

–¿Cómo llega el Alcorcón a este encuentro?

–Tenemos muchas ganas de que llegue porque el otro día, frente al Rayo, no nos salieron las cosas como queríamos. Teníamos mucha ilusión en ese partido y se nos escaparon los puntos.

–Llegan con dos nuevas bajas por covid. Les está afectando especialmente este año.

–Nos están pasando muchas cosas a lo largo del año, nos está tocando vivir estas situaciones, pero ningún equipo está exento de que le ocurra. Es una lotería, por muchas precauciones que tomes, a cualquiera le puede pasar.

–¿Qué tal la relación con Anquela?

–Es un fenómeno. Todos los jugadores tenemos que estar agradecidos. Desde que ha llegado nos está ayudando mucho, está dando mucho por el club y eso se está viendo. Es un tipo fantástico, que va de cara. Aunque ahora no esté jugando y me toque ayudar a los compañeros para que puedan mejorar, solo puedo decir cosas buenas del míster, porque es un tío auténtico.

–La parte baja de la tabla de Segunda está muy apretada.

–Sí. Todos los años es la misma tónica. Está todo muy parejo, estamos siete u ocho equipos metidos en esa lucha. Lo importante ya no es ganar dos partidos seguidos, sino ir sumando puntos en cada encuentro, porque estamos viendo que es muy difícil encadenar victorias. Hay que afrontar cada partido que quede como una final.

–Viene de luchar el año pasado por el play-off y ahora está inmerso en lucha por el descenso. ¿Cómo lleva eso un futbolista?

–Hay que tomar todas las situaciones con normalidad, así es el fútbol. Nadie te asegura en esta profesión que todos los años vayas a tener éxito. Tienes que saber amoldarte y sacar lo positivo de cada situación, porque son vivencias y recuerdos que te quedarán cuando dejes esta bonita profesión.

–Y de eso usted sabe mucho: llegó a jugar en Primera, en Segunda B y ahora en Segunda.

–Sí. Me hubiera gustado haber estado más tiempo en categorías más altas, pero mi carrera se ha dado así, con algunos altibajos. Aún así estoy contento, porque he vivido como he querido y estoy disfrutando al máximo todo lo que supone esta profesión.

–¿Qué recuerdos guarda de su paso por Gijón?

–La verdad es que muy bonitos. También viví momentos duros, como la lesión. Una lesión de larga duración además en el momento en el que mejor estaba, es un golpe duro. Pero siempre me quedo con lo positivo: supe madurar y verlo todo desde otro punto de vista.

–También vivió un ascenso.

–Son cosas que yo viví y que muy pocos futbolistas en su carrera han podido vivirlo. Ver una ciudad tan volcada e ilusionada, y además lograrlo con un equipo que a priori no iba a luchar por ese objetivo. Es una experiencia maravillosa para todo el mundo, tanto para los jugadores como para los aficionados y toda la ciudad.

–¿Qué similitudes ve entre este Sporting de ahora y aquel de los guajes?

–Es un equipo con mucha ilusión, muy bien trabajado y con gente de la casa, gente joven. Si logras juntar esa mezcla homogénea de jugadores, con un poquito de fortuna, se pueden lograr los objetivos. Y con un jugador como Djuka, que está marcando la diferencia en el aspecto goleador, las cosas van a ir bien. El equipo está en la parte alta, dando un buen rendimiento.

–No está Djuka, no está Manu García, no está Javi Fuego... ¿Respiran más aliviados?

–No nos fijamos en eso, porque si no está Djuka estará otro. Es el Sporting y tiene grandes jugadores con una implicación máxima, y el que salga lo hará con ganas de demostrar que también puede jugar.

–¿Qué aspiraciones cree que tiene el Sporting?

–Todo lo que no sea, como mínimo, no jugar el play-off será una desilusión para todo el mundo. Para el ascenso directo hay equipos muy fuertes, pero todo pasa por llegar vivos a esas dos o tres últimas jornadas y ahí todo puede pasar. Ojalá pueda jugar el año que viene en Primera. Yo, como sportinguista en la distancia, disfrutaría mucho viendo a viejos amigos jugando en la máxima categoría. Pero lo primero es que el Alcorcón se salve.

–Si marca el viernes, ¿lo celebra?

–Pues no lo sé. Ojalá pueda marcar y ya veremos lo que hago. Celebrar o no el gol no va a demostrar que quiera más o menos al Sporting. Es una etapa muy bonita que pasé, y siempre hablo muy bien del club. Lo importante es eso: hablar con cariño y buenas palabras de los lugares en los que te trataron tan bien.