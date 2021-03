David Gallego: "Hicimos lo suficiente para ganar, pero no marcamos"

El técnico sportinguista valoró de su equipo las pocas ocasiones de peligro que generó su rival. “No recuerdo ninguna ocasión clara del Alcorcón, excepto un chut lejano”, remarcó Gallego, que explicó que “buscamos que te generen pocas ocasiones y generarlas tú para ganar el partido”. Por ello, el técnico de Suria se fue contento tras el partido, aunque no lograse la victoria. “Si hubiésemos marcado alguna de las que tuvimos, hablaríamos de otra cosa”, explicitó, “firmo cada semana que me generen tan poco y generar ocasiones tan claras”.

Ante esa falta de acierto de cara a portería, el Sporting echó ayer de menos a su máximo goleador, Uros Djurdjevic. “Cuando no ganamos, siempre nos acordamos de los que no están, pero yo pienso cero en eso”, enfatizó Gallego: “Frente al Sabadell, Djuka estuvo y no ganamos”. Además, Gallego quiso felicitar a Dani Jiménez por sus buenas paradas. “Hay que valorar su actuación, porque hizo paradas importantes”, explicó.

Para Gallego su equipo sale “reforzado” de este encuentro, ya que “cree, está enchufado y todos los jugadores se ven con posibilidades de jugar”, alabando a sus jugadores que “se han vaciado y han hecho un gran partido, aunque a lo mejor no ha sido bonito”. Una actuación que, sin embargo, no permitió a los de David Gallego sumar los tres puntos. Por segunda jornada consecutiva, el Sporting se deja puntos con los equipos de abajo. “No pienso en lo que he perdido, estoy pensando en lo que viene, no voy a lamentarme porque ya no vuelven”, enfatizó Gallego tras el partido. “Llevamos nueve encuentros seguidos sin perder porque hacemos las cosas bien”, explicó el preparador rojiblanco, que aseguró que “en los dos últimos partidos merecimos ganar” frente a Sabadell y Alcorcón.

Pedro Díaz: "El balance es positivo, tenemos que seguir así"

El centrocampista del Sporting Pedro Díaz aseguró que el balance del encuentro de ayer es “positivo”, toda vez que “sumamos un punto en casa y seguimos invictos en El Molinón”. Por ello, el canterano rojiblanco afirmó que “hay que seguir, no tenemos tiempo para pensar, porque tenemos un partido muy importante ya el martes” frente al Rayo Vallecano.

Respecto al Alcorcón, Pedro Díaz explicó que “sabíamos con qué idea iban a venir, que iban a presionar arriba, llevábamos toda la semana trabajándolo, pero en Segunda es todo muy complicado”. Por eso, enfatizó que “hay que sacar lo positivo, tuvimos oportunidades para marcar, y hay que saber aprovecharlas”.

Para ese encuentro del martes, el Sporting irá “con el mismo ánimo”, consciente de que “cada vez va quedando menos y tenemos que seguir en esta línea y con la idea que llevamos desde el principio”.

Para preparar ese encuentro, el Sporting vuelve hoy a los entrenamientos en la Escuela de Fútbol de Mareo con todas las miradas puestas en Saúl García. El lateral izquierdo rojiblanco sigue recuperándose de la elongación en los isquiotibiales que sufrió en el encuentro frente al Sabadell, por lo que es duda para el partido frente al Rayo Vallecano. Para ese partido, Gallego sí podrá contar con Javi Fuego, que vuelve tras cumplir un partido de sanción.

Anquela: "Sufrí bastante, pero me voy contento"

El entrenador del Alcorcón Juan Antonio Anquela aseguró ayer, tras el partido ante el Sporting (0-0), que “me voy contento” con el resultado del mismo, así como con el trabajo de su equipo, aunque no escondió que “sufrí bastante” por las claras ocasiones de gol de las que dispuso el Sporting para llevarse el encuentro. “Ha sido un partido muy parejo, sabemos que jugar contra el Sporting no es fácil”, aseguró el que fuera entrenador del Oviedo, “hemos salido a apretar arriba, a querer llevar el dominio del partido”. Para Anquela, “el Sporting sabe lo que quiere y cómo conseguirlo”, por lo que celebra el empate. “En Segunda División no perder es complicado”, explicó. De cara a lo que queda de temporada, Anquela aseguró confiar “a muerte” en sus jugadores en la lucha por no descender.