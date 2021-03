El bisturí: análisis del partido entre el Sporting y el Alcorcón

El partido de ayer sirvió para evidenciar la dependencia que este Sporting tiene de su delantero centro titular: Uros Djurdjevic. Ningún otro jugador rojiblanco marca en El Molinón desde el pasado mes de noviembre, cuando lo hicieron Aitor y Gaspar (este por partida doble) frente al Sabadell, en un partido que finalizó 3-1. Desde entonces, diez partidos más en El Molinón y todos los goles rojiblancos con la misma firma: la de Djuka, que ayer no pudo estar al estar convocado con su selección. En esos partidos, el Sporting marcó ocho goles, todos ellos obra de Djuka, que suma el 55% de los goles rojiblancos (20 de 36). Un porcentaje que es incluso mayor en El Molinón, donde el ariete balcánico suma 12 de los 19 goles del equipo, un 60% del total.

No pudo romper ayer Juan Antonio Anquela su particular gafe con El Molinón, estadio en el que nunca venció como entrenador visitante. En las seis visitas al municipal gijonés con el Oviedo, Numancia y Deportivo de La Coruña, el técnico más veterano de la Segunda División española no ha conseguido ni una sola vez llevarse los tres puntos. Tampoco ayer, donde su Alcorcón no pudo pasar de un empate que le permite salir temporalmente de los puestos de descenso. Con este resultado, El Molinón continúa como el único estadio invicto del fútbol profesional español, igualando la mejor racha en los últimos cuarenta años, con 9 victorias y 7 empates en lo que va de curso. Además, Anquela y David Gallego estuvieron conversando un buen rato antes del partido, en una charla amistosa y cariñosa entre ambos entrenadores.

El de ayer fue un partido especial para tres jugadores que se enfrentaron a su exequipo. Es el caso de los sportinguistas Babin y Pablo Pérez, que jugaron en el conjunto alfarero en el pasado. El central de Martinica lo hizo antes de fichar por el club gijonés y el canterano lo hizo como cedido una campaña. También Hugo Fraile se volvió a encontrar con sus excompañeros. El centrocampista del Alcorcón jugó tres años en el Sporting, en los que logró un ascenso a Primera División, el último logrado por el club gijonés, con Abelardo en el banquillo.

Aunque obligado por las circunstancias, David Gallego le dio una revolución total al once inicial de su equipo, introduciendo hasta cuatro cambios respecto a su última alineación para enfrentarse la semana pasada al Sabadell. El Sporting llegaba al encuentro con cuatro bajas: Saúl García por lesión, Javi Fuego por sanción al haber visto la quinta amarilla y Manu García y Djuka, que se encuentran concentrados con sus selecciones. Los cuatro dejaron su puesto a Pablo García, que ejerció como lateral derecho; Gragera, que formó en el doble pivote junto a Pedro; Aitor García, que jugó como extremo; y Pablo Pérez, que lo hizo en la punta de ataque. Todos firmaron una buena participación, al nivel del equipo. Quizá el más destacado haya sido Aitor García, muy participativo, sobre todo en la primera parte.