La vuelta de José Alberto a Gijón, en el aire por un brote de covid-19

El regreso de José Alberto a El Molinón está en el aire. Al menos, de momento. La Liga informó ayer de que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha resuelto aplazar el encuentro de hoy, entre el Rayo Vallecano y Mirandés, por un brote de covid-19 detectado en el conjunto burgalés. Hasta el momento hay seis positivos en la plantilla, entre jugadores y cuerpo técnico, y se permanece a la espera por si la cifra va en aumento ya que se continuará en seguimiento del foco. Todo esto llega en un momento en el que tanto Rayo Vallecano como el Mirandés son los dos equipos a los que se enfrentará el Sporting la próxima semana. El primero, el Rayo, recibirá a los gijoneses el próximo martes, a las 21.30 horas. En el caso del Mirandés, deberán rendir visita a El Molinón el domingo, 4 de abril, a las 14.00 horas.

La Liga explicó en un comunicado que “la decisión se toma tras la petición de aplazar dicho partido al tener constancia de los resultados de las pruebas realizadas el 25 de marzo, que desprenden seis casos positivos de covid-19 en El Mirandés”. En este sentido, se detalla que “durante los siguientes días se realizarán pruebas diarias con el fin de determinar la extensión del foco y se procederá a evaluar la situación sanitaria de la plantilla. En los próximos días se comunicará la fecha de celebración del mismo”. Es ese detalle, el no tener aún la certeza del alcance real del foco, el que diferencia el caso del Mirandés al vivido por otros clubes anteriormente, entre ellos, el propio Sporting. A la espera de que la cifra de contagios no vaya en aumento, la visita a El Molinón no debería correr peligro, aunque parece evidente que los rojillos llegarán a Gijón con varias bajas ante el número de positivos que se registran hasta el momento.

En situaciones como la que afronta en este momento el Mirandés, el protocolo dicta que los equipos estarán en disposición de afrontar el siguiente compromiso liguero si disponen de, al menos, 13 jugadores sanos de una lista de 35 en los que también entran futbolistas del filial. Todo lleva a pensar que los burgaleses podrán asumir de esta forma el duelo que les medirá al Sporting en El Molinón y que supondrá el regreso a casa de José Alberto, que volverá por primera vez al municipal gijonés tras su paso por el banquillo del primer equipo.

El que ni mucho menos peligra es el choque entre el Rayo Vallecano y el Sporting del próximo martes, aunque los vallecanos, rivales directos en la pelea por la promoción, llegarán con más descanso que el conjunto dirigido por David Gallego. Es la segunda vez que se suspende el duelo entre Mirandés y Rayo, que ya se vio afectado durante la primera vuelta. En aquel caso, aplazado por las consecuencias del ciclón “Filomena”, que azotó especialmente la Comunidad de Madrid, impidiendo el desplazamiento de la plantilla rayista.