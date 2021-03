“Javier Fernández dirige el club de manera más discreta que su padre”

Plácido Rodríguez Guerrero (Valdelageve, Salamanca, 19 de abril de 1953) era el presidente del Sporting en la temporada de su última clasificación para la Copa de la UEFA. Catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo, se alejó del día a día del Sporting desde el fin de su segunda etapa, en 1999. Destaca los éxitos deportivos en sus dos etapas, ya que en la segunda accedió a la llamada “junta de salvación” con el equipo en riesgo de descenso a Segunda B. Es crítico con José Fernández, pero apunta al exalcalde de Gijón en aquel momento, Vicente Álvarez Areces, como el culpable de su salida del club coincidiendo con la transformación en sociedad anónima. Presume de sus más de 50 años como socio del Sporting y de su número de carnet, el 453.

Entre Valdelageve y Gijón. “Cuando nací, Valdelageve tendría entre 200 y 300 habitantes. Con dos años nos fuimos para Gijón, pero volvíamos todos los veranos. Mi familia tenía vacas y caballos. El pueblo era superdivertido, aunque entonces no valoraba tanto como ahora el contacto con la naturaleza. Mi padre, Plácido, era agricultor y se marchó primero él solo a Gijón. Era un trabajador tremendo, que hacía todo lo que podía por la familia. En Gijón empezó a trabajar como obrero y estuvo en El Molinón, en la construcción de la Tribunona. Cuando vio que en Gijón había futuro vinimos mi madre, Paulina, y yo”.

“Nunca pregunté a mi padre por qué eligió Gijón. Supongo que en aquel momento sería una ciudad atractiva. Primero vivimos de alquiler en un piso de la calle Camilo Alonso Vega, cerca de la playa. Después mi madre ejerció de administradora de huéspedes y mi padre acabó entrando en Uninsa”.

El balón y los libros. “Mis primeros recuerdos de Gijón son de estar todo el día jugando en la playa. Estudiábamos con doña Florentina los primeros años, luego fui al colegio Politécnico, hasta los 10 años, haciendo la Primaria. Pasé al Inmaculada, donde tengo que agradecer a los jesuitas una magnífica formación académica y ninguna religiosidad, aunque sacaba matrícula en Religión. Después me fui al ICADE a Madrid, para hacer Derecho y Economía”.

“Jugué torneos de playa con el San Lorenzo, con balones de cuero y camisetas del Milán. También practiqué baloncesto en el Inmaculada, con el equipo del padre Cuesta. Hice algo de atletismo, los 3.000 metros. En aquella época vivíamos en la calle. No había televisión, ni tenía todavía hábito de lectura. Así que jugábamos a todo, a las chapas, a la peonza, al voleibol poniendo un hilo entre dos farolas…”.

“Tu, Placi, a estudiar”. “Quería estudiar Económicas y Derecho, y los jesuitas me dijeron que fuera a ICADE, a Madrid. Sacaba buenas notas y tuve becas, aunque en casa siempre hubo dinero para mi educación. Mi padre me decía: ‘Tu, Placi, a estudiar, no vas a ser un destripaterrones como yo’. Y mi madre me preguntaba todos los días la lección en casa”.

“En 1975 empecé a hacer la mili en el Ejército del Aire. Éramos siete licenciados en Derecho y los otros soldados nos servían a nosotros. Cuando murió Franco nos dieron una semana de vacaciones y luego nos destinaron al Cuerpo Jurídico del Aire, donde coincidí con Benito Castejón, que después fue presidente del Consejo Superior de Deportes, y con Vara del Rey, presidente del comité de competición de la Federación Española de Fútbol. Cuando acabé la mili, antes de incorporarme a la Facultad de Económicas, estuve viviendo seis meses en Londres y París”.

De la esquina del Piles a la Tribuna Este. “Soy socio del Sporting desde que tenía 15 años. Desde muy pequeño, mi padre me había llevado a El Molinón. Como no tenía dinero para comprar las entradas, los domingos de partido me llevaba de la mano por el paseo del Muro y faltando diez o quince minutos, cuando abrían las puertas entrábamos para ver el final. Íbamos por el fondo del Piles, por la esquina donde salían los jugadores, y me ponía encima de la caseta”.

“Con la remodelación del campo en el 82 traje a compañeros de la facultad de Oviedo, como Juan Vázquez, Rodolfo Gutiérrez, Chema García Blanco, Germán Ojeda o Luis Martínez Noval. Éramos un grupo de casi 20 en la tribuna Este. En nuestro ambiente nunca consideramos que el fútbol fuera algo así como el opio del pueblo. Siempre fui muy futbolero”. “Aquellos equipos me enamoraban. De ahí mi gran cariño por Ángel Viejo Feliú y Enrique Casas, los dos artífices de aquella época maravillosa. Los resultados llegaron con Vega-Arango, pero la semilla la habían puesto ellos”.

“Nunca tuve aspiraciones políticas, mi actividad era sindical. Estuve en Suatea desde 1979 al 82, participé en la redacción de los estatutos universitarios, pero me aparté cuando Comisiones Obreras y UGT decidieron separarse. De 1985 a 88 me nombraron director de los colegios mayores de la Universidad”.

Goleado en el 86, goleador en el 89. “En 1986, sin decirme nada, Germán Ojeda y otros compañeros de la facultad organizaron una candidatura al Sporting conmigo de presidente. Nos costó reunir los avales y Ramón Muñoz nos ganó por goleada”.

“Tres años después se monta el lío por la marcha de Felipe al Tenerife pagando la cláusula de rescisión y Ramón Muñoz convoca otras elecciones. Fue todo muy diferente. Los sindicatos, la patronal y la hostelería de Gijón trabajaron para mí. Desde el club lanzaron un candidato, José Luis Hevia, pero arrasamos”.

“Nos encontramos con la estructura de un club del siglo XIX. Y económicamente estaba muy mal. El 6 de noviembre habían recaudado más de 50 millones de pesetas en el derbi contra el Oviedo. Cuando llegamos, el día 19, las cuentas estaban a cero. Uno de mis directivos, Luis Fidalgo, tuvo que pagar el viaje a Barcelona”.

“Los empleados del club pasaron de las “olivettis” a trabajar con ordenadores. Al principio nos recibieron con recelo, pero pronto se volcaron con nosotros. El ambiente de trabajo era tan bueno que se trasladó al campo”.

La última UEFA. “Antes de las votaciones habíamos pedido la dimisión de Aranguren y que lo sustituyera García Cuervo. Nada más entrar lo echamos, salvamos al equipo ese año y en las dos temporadas siguientes quedamos quintos y octavos. En la primera temporada, con la herencia de Ramón Muñoz, tuvimos pérdidas. Pero en los dos siguientes, beneficios”.

“Elegimos a García Cuervo por su defensa de la cantera, pero una vez dentro tomaba decisiones que no eran razonables. Tenía cierta animadversión hacia algunos jugadores. En la segunda temporada íbamos mal y los extranjeros no rendían como esperábamos, así que le sustituimos por Ciriaco”.

“El papel de Ciriaco fue vital en la temporada de la UEFA. Es un entrenador que entiende cómo debe ser el fútbol. Y mejoró a todos los jugadores. Iordanov fue absolutamente clave porque era el organizador. Arturo dio ocho asistencias y lo quiso fichar el Valencia”.

“En la siguiente temporada acabamos octavos y a algunos les pareció un desastre”.

Los errores de la SAD. “En el proceso de transformación en sociedad anónima tuve errores. Tendría que haber machacado a Tini y al Ayuntamiento. La idea era que Manolo Calvo consiguiera la mayoría de las acciones, pero Tini Areces negoció con los constructores para descabalgarme y controlar el Sporting”.

“Me fastidió tener que salir porque estábamos gestionando muy bien el club, pero me duró un minuto el cabreo. Además, noto que la gente está conmigo. Aún hoy, cuando voy por la calle por Gijón mucha gente me saluda”.

Se repite la historia. “En 1998 me llamó Viliulfo, el abogado del Sporting, al que conocía de la Facultad de Económicas. Me dijo que había que hacer una junta de salvación. En la siguiente conversación me dice que también tiene que entrar Vega-Arango. Tuve que tragar, pero en la primera reunión, cuando se ofrece como presidente, me niego y pongo como condición para seguir que sea Germán Ojeda”.

“El equipo iba muy mal y yo me quedé con la dirección deportiva. Bajé al vestuario y vi que los jugadores no querían a De Moss. Pusimos al segundo, Braojos, el equipo se salvó y poco después nos volvieron a echar”.

El Sporting de ahora. “Los resultados deportivos en los últimos veinte años han sido insatisfactorios. Desde el punto de vista económico, aparentemente, no hay problemas porque la Liga de Fútbol Profesional ejerce un cierto control que no existía hace 30 años. Por tanto, lo que hay que hacer es mejorar la gestión deportiva. El equipo tiene que subir y, si no, es un fracaso”.

“José Fernández dirigía el club como si fuese una empresa externa. Javier Fernández lo hace de una manera más discreta que su padre y no creo que su objetivo sea ser un buscador de rentas, como era José Fernández, que quería ser presidente del Sporting para tener más negocios en sus empresas. Javier Fernández intenta gestionar el club sin que haya otras ramificaciones externas”.

“Para mí, el Sporting no está arriba inesperadamente. Porque cuando empieza a haber más jugadores de Mareo en el primer equipo, la gente funciona mejor y los aficionados se ilusionan más. El entrenador ha dado más cancha a los de casa y Javi Rico entiende esa filosofía, que es la que debe primar en el club”.

El problema con Tini Areces y “La conjura de los necios”

La traumática salida de la presidencia. “En 1992, la afición del Sporting estaba totalmente con nosotros. Otra cosa es que yo fuera un problema para Tini Areces. Era un enemigo para él. Me había querido meter en el PC y sabía que yo podría ser un rival peligroso porque si me presentaba a las elecciones lo barría. Cuando era evidente que lo estaba haciendo bien en el Sporting empezó a verme como un enemigo, antes no me veía mal. También influyó que nada más entrar como presidente lo quité de ser directivo del Sporting”. “Los resultados deportivos y la gestión económica están ahí. En mi dos últimos años como presidente, el Sporting tuvo beneficios. En 1999-2000, en la parcela económica no tuve nada que ver, pero el equipo mejoró y se salvó”. “Mis directivos y yo no quisimos pisar ningún charco, solo gestionábamos. Pero a medida que gestionabas empezaban a venir los palos. Como se dice en el libro “La conjura de los necios”, cuando aparece un genio, rápidamente se le reconoce: todos los necios se conjuran contra él”.