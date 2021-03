Gragera se suma a la lista de bajas del Sporting. El centrocampista gijonés se ha quedado fuera de la convocatoria para visitar mañana al Rayo Vallecano (21.30 horas) en un partido en el que, como estaba previsto, tampoco podrá participar el lesionado Saúl García, que sigue trabajando al margen del grupo. Las ausencias se completan con Djurdjevic y Manu García, que mañana tienen compromisos con sus respectivas selecciones. La novedad en la lista es la vuelta de Javi Fuego. "Tenemos que hacer un partido perfecto para ganar", adelantó David Gallego, quien destacó el amplio potencial de los vallecanos, sextos e inmediatos perseguidores en la tabla del conjunto gijonés.

"Es un hándicap para nosotros", asumió Gallego sobre los nueve días de descanso que acumula el Rayo Vallecano, mientras que el Sporting disputó partido de Liga el pasado viernes. El entrenador rojiblanco evita cualquier detalle sobre los cambios a introducir en la alineación y tampoco quiere adelantarse sobre si entendería una suspensión del partido del próximo domingo ante el Mirandés, que esta mañana comunicó que tiene 13 positivos por covid-19 y no se descarta que la cifra vaya en aumento. "No entro en situaciones que no dependen de nosotros", sentenció.

Otro de los temas candentes en la categoría es el uso del VAR después de la polémica en el Almería-Leganés, en el que el club andaluz, a través de su dueño, ha mostrado su frustración por no entender el criterio en la toma de decisiones. En ese sentido, David Gallego deslizó que "en estas decisiones hay algunos que estamos en negativo y otros que están en muy positivo. No podemos hablar, y como te pases un poquito encima tienes problemas. Tampoco creo que me competa buscar una solución. Creo ciegamente en la buena fe de los que deciden, pero entiendo que hay decisiones difíciles de aceptar cuando lo estás viendo en una imagen. No voy a perder el tiempo en lo que no depende de nosotros".

La convocatoria del Sporting está formada por: Mariño, Christian Joel, Joel Jiménez, Guille Rosas, Bogdan, Valiente, Babin, Borja López, Pelayo, Pablo García, Pedro Díaz, Javi Fuego, Nacho Méndez, Cristian Salvador, Aitor, Carmona, Cumic, Berto, Gaspar, Campuzano y Pablo Pérez.