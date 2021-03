Gallego sale en defensa del Sporting: “¿El VAR? Hay equipos a los que nos está penalizando”

“Hay equipos, a día de hoy, a los que todas estas decisiones nos están penalizando y estamos en negativo, y otros que están en muy positivo”. David Gallego volvió a liderar el malestar que el Sporting arrastra desde la temporada pasada por la aplicación y consecuencia del criterio con el que actúa el VAR. El entrenador rojiblanco se pronunció cuestionado por el polémico penalti señalado en el Almería-Leganés, dos conjuntos metidos en la pelea por el ascenso, que ha llevado al dueño del conjunto andaluz a pedir escuchar las conversaciones de los árbitros para aclarar cómo se toman esas decisiones. Espanyol y Girona ya han realizado, con anterioridad, quejas formales ante el Comité de Competición y la Federación.

“No nos podemos excusar en ello, y tampoco podemos hablar, porque como te pases un poquito, encima tienes problemas”, continuó David Gallego intentando morderse la lengua ante una problemática que se repite casi semana tras semana. En el caso del Sporting, el enfado fue mayúsculo durante la visita a la Ponferradina, donde ni los jugadores ni el propio técnico llegaron a entender cómo el colegiado Hernández Maeso anuló un tercer gol por una falta en el área de Babin sobre Yuri.

“Personalmente no soy capaz de buscar una solución a esto, ni tampoco creo que me competa. Dicho esto, creo ciegamente en la buena fe de los que deciden, pero entiendo también que hay situaciones que son difíciles de aceptar cuando lo estás viendo en una imagen”, resumió el entrenador del Sporting para concluir su posición sobre el uso e interpretación de las acciones VAR. “Los que deciden son los que deciden y a nosotros nos corresponde jugar. De lo que depende de nosotros, pues a dedicarse al cien por cien; lo que no, no podemos perder energía ni tiempo”, zanjó el preparador de los gijoneses.

El videoarbitraje viene de ser duramente señalado en Almería, donde primero José Gomes, entrenador del conjunto andaluz, y después Turki Al-Sheikh, dueño de la entidad, han dado continuidad y elevado el tono de las quejas de otros clubes que, como el Sporting, se encuentran peleando por el ascenso. “Estoy muy enfadado. Nos merecemos respeto y hay que respetar a esta gente que trabaja mucho, que trabaja cada día para estar bien en los partidos, pero al final por una cosa o por otras…”, señaló Gomes al término de un partido en el que a su equipo le empataron en el minuto 100 a través de un penalti señalado tras la revisión VAR y que entendió injusto.

“Lo que ha ocurrido ha sido un desastre total por parte de los árbitros, ¡increíble! ¡Esto es la Liga! Hemos perdido ocho puntos por errores arbitrales, ¿cuándo va a parar esta situación?”, se quejó el dueño del Almería. No se quedó ahí y continuó horas después solicitando aclarar la conversación que mantuvieron los colegiados durante la revisión. “Muéstranos los audios entre el VAR y el árbitro. Si no tienes nada que esconder, enséñanos los audios, por favor”, pidió a la Federación Española de Fútbol.

En el caso del Espanyol, los dirigentes del club catalán fueron un paso más allá y enviaron una queja formal a la Federación Española de Fútbol por la actuación de Milla Alvendiz tras su visita a El Molinón. En cuanto al Girona, los catalanes enviaron una carta a Competición para que se trasladara al Comité Técnico de Árbitros el deseo de recibir las imágenes que se obtuvieron del VAR para poder dar validez al tanto de Sadiq en la derrota del Girona ante el Almería (0-1).