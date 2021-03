La previa del Sporting: la vieja guardia vuelve en Vallecas

Ganar para afianzar la plaza en el play-off. El Sporting, quinto clasificado, visita esta noche al Rayo (Vallecas, 21.30 horas, Movistar Vamos) con el objetivo de aumentar la brecha de cuatro puntos que les separa de los madrileños, sextos –con un partido menos–, frontera que marca la zona de promoción. Los rojiblancos volverán a hacer cambios, obligados esta vez por la baja de Gragera, que se añade a la esperada de Saúl García y la de los internacionales Djuka y Manu García. Por contra, Gallego recupera a Javi Fuego, con el que probó ayer en un teórico once con Carmona completando las novedades.

No parece que David Gallego vaya a abusar de rotaciones. Al menos, por lo visto en el último ensayo en Mareo. El equipo, que se desplaza esta misma mañana en avión a la capital de España, será muy parecido al que viene de empatar ante el Alcorcón. El probable once del Sporting será el formado por Mariño; Bogdan, Babin, Valiente, Pablo García; Carmona, Javi Fuego, Pedro Díaz, Aitor García; Pablo Pérez y Campuzano. La convocatoria la completan Christian Joel, Joel Jiménez, Guille Rosas, Pelayo, Borja López, Nacho Méndez, Cristian Salvador, Cumic, Gaspar y Berto. Gragera, por molestias musculares, ha sido baja de última hora, mientras que Saúl García sigue ejercitándose al margen. Christian Joel, incluido en la lista de convocados, no se entrenó ayer por una gastroenteritis.

En cuanto al Rayo, los de Iraola también pierden por citas internacionales a Saveljich –compañero de Djuka en Montenegro– y el portero Dimitrievski. Tampoco están disponibles Velázquez, Ulloa y Pozo, además del exrojiblanco Alberto García, lesionado de larga duración. Además, el extremo Álvaro García deberá cumplir sanción.