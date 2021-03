La visita del Mirandés a El Molinón, en riesgo de decirse en los despachos

El foco de covid-19 detectado en el Mirandés va en aumento. La entidad burgalesa informó ayer de que el número de positivos, entre jugadores y técnicos, asciende a trece, situación que deja aún más en el aire su visita a El Molinón de este domingo para enfrentarse al Sporting. El protocolo creado para estas situaciones señala en dos el máximo de aplazamientos en Segunda -uno en Primera- para situaciones en las que los equipos no consigan reunir un mínimo de trece jugadores disponibles entre primer equipo y filiales. La particularidad de la situación que envuelve al conjunto burgalés es que el foco parece que todavía no está controlado y ha sido la Liga la que ha detallado que la misma patronal ha solicitado este último aplazamiento al no poder garantizarse la seguridad sanitaria. Un detalle que abre la puerta a otro aplazamiento.

“Los casos positivos se encuentran en perfecto estado de salud y permanecen aislados en sus domicilios de acuerdo con los protocolos marcados”, informó el Mirandés. En el aire queda la vuelta a casa del exrojiblanco José Alberto López, entrenador del equipo y a quien le acompaña en el cuerpo técnico Pablo Álvarez, también con pasado rojiblanco, y el sierense Pedro García. El Mirandés mantiene suspensión temporal de los entrenamientos desde que, el pasado viernes, informara de los primeros contagios. El panorama que se le presenta ahora al próximo rival del Sporting contempla que o bien logre reunir un mínimo de 13 jugadores (5 con ficha de primer equipo) entre primer equipo y filial, con lo que debería disputar el partido; o que la Liga permita un tercer aplazamiento si no se llega a esas cifras atendiendo a que los casos anteriores cumplieron con la excepcionalidad de ser la propia patronal quien solicitó su suspensión. La vía de dar por perdido (3-0) el partido al Mirandés, aunque el protocolo es ambiguo, parece descartada.