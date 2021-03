Gallego: “Me quito el sombrero con este equipo”

Pocas veces se vio a David Gallego tan contento en rueda de prensa esta temporada como ayer, tras vencer al Rayo Vallecano a domicilio, prueba de la importancia del encuentro para el Sporting. “No sé hasta dónde llegaremos, pero me quito el sombrero con este equipo, me siento plenamente feliz entrenando a estos jugadores”, aseguró el técnico rojiblanco. Para Gallego, la de ayer fue “una victoria de mucho prestigio” por el nivel del equipo rival. “Defendimos con mucho orden excepto tras el gol, que nos despistamos unos minutos”, remarcó el preparador de Suria.

El técnico rojiblanco es consciente de que, con la victoria de ayer, el Sporting “casi” asegura el play-off. “Pero ese casi no lo sabemos, quedan 30 puntos, diez partidos, así que vamos a pensar solo en el Mirandés”, incidió el preparador sportinguista: “Estoy encantado de que la gente se ilusione, pero nosotros solo pensamos en el siguiente partido”. Respecto a ese encuentro frente al cuadro burgalés, quiso dejar claro que “a día de hoy, no hay nada que nos diga que no tenemos que jugar el partido del domingo, así que vamos a preparar la semana sabiendo que ese partido se va a jugar”.

Volviendo al encuentro frente al Rayo, Gallego alabó el “compromiso y trabajo” del equipo “llevando al límite lo que habíamos trabajado”, con lo que se fue “muy satisfecho en general”, toda vez que era consciente de que “solo se podía ganar con personalidad con balón, pero estando perfectos en defensa”.

Respecto al buen hacer de jugadores menos habituales, Gallego incidió en que “han estado siempre, pero ahora los estamos utilizando más”, ya que “somos una plantilla con jugadores que están deseando aportar en cuanto les toque y se ha demostrado que entrenando, estando preparados, cuando llegue el momento van a ayudar”. Una máxima que ejemplificó en Pablo Pérez. “Estaba destrozado, pero ha aguantado hasta el final como un jabato porque sabíamos que a balón parado a nivel defensivo nos podía dar mucho”, remarcó Gallego, “lo da todo, es muy querido en el vestuario, y no le puedes recriminar nada, como a todos. Estoy orgulloso de entrenar a un grupo como este por el compromiso que tienen, disfruto muchísimo entrenándoles, estoy muy contento”.

Así, con el triunfo de ayer, “nos comimos una jornada, tenemos 8 puntos de colchón sobre el play-off, pero nos tiene que hacer darnos cuenta de lo difícil que es sacar un punto, cuesta muchísimo sumar en cada campo, tanto a nosotros como a todos los rivales”.

Respecto a las bajas, aseguró que Campuzano tiene molestias y aún no se sabe si hay lesión y que Pedro sufrió una contusión en la rodilla izquierda. A ellos se suman Pablo Pérez y Javi Fuego con traumatismos en cabeza y tobillo.