“Se va a jugar”, dice el presidente del Mirandés del partido del domingo

El presidente del Club Deportivo Mirandés, Alfredo de Miguel, confirmó ayer que el encuentro del domingo entre el club burgalés y el Sporting, en El Molinón, “se va a disputar”. Así lo aseguró en una entrevista radiofónica, en la que confirmó que “tenemos bajas, pero tenemos los jugadores suficientes para disputar el partido”. Así, De Miguel cierra las puertas a que el encuentro entre Mirandés y Sporting pudiera aplazarse debido al brote de coronavirus que se ha desatado en el vestuario del club burgalés y que afecta ya a trece personas, entre jugadores del primer equipo e integrantes del cuerpo técnico. Para que el partido pueda jugarse, el Mirandés tiene que contar con al menos 13 jugadores, cinco de ellos con ficha del primer equipo.

El presidente del Mirandés confirmó ayer, en declaraciones a la Cadena COPE, que hoy se conocerán los resultados de las últimas pruebas PCR realizadas a los jugadores que no habían sido infectados. Todos ellos suman ya 3 pruebas negativas y, con la cuarta, podrían volver a entrenarse esta misma tarde, según el protocolo marcado por LaLiga. De este modo, el Mirandés podría viajar a Gijón el sábado por la tarde para disputar el encuentro el domingo (14.00 horas, El Molinón), aunque lo harán con numerosas bajas y con apenas dos entrenamientos realizados tras casi dos semanas de parón.

“Ha sido un brote importante, afectó a muchos miembros de plantilla y cuerpo técnico”, explicó De Miguel en esta intervención radiofónica, “no es agradable para nadie, estamos llevándolo lo mejor que podemos”. No obstante, el presidente del Mirandés asegura que los infectados “tienen la sintomatología propia del virus, pero no han tenido complicaciones hasta el momento”.

Por todo ello, y tras los resultados negativos de los tests realizados, confirma sin ambages que “sí, en principio, ese partido se va a disputar”, ya que “tenemos los jugadores suficientes, y los que estén sobre el campo no me cabe la menor duda de que van a dar la talla”. Lo que sí parece evidente es que para completar la convocatoria, o incluso el once inicial, José Alberto tendrá que contar con algún jugador del filial, como confirmó De Miguel. “Todos van a dar el nivel”, enfatizó.

Para De Miguel, “el problema es que teníamos tres partidos en diez días y eso complica más las cosas”. De hecho, el Mirandés ya ha tenido que verse obligado a aplazar sus dos anteriores encuentros, frente a Rayo Vallecano (se jugará el miércoles 14 a las 19.00 horas) y Tenerife. Estos aplazamientos, no obstante, fueron solicitados directamente por la patronal y no por el club burgalés, con lo que parece evidente que aunque el encuentro del domingo frente al Sporting no pudiera disputarse, esto no implicaría que los rojiblancos ganasen el encuentro por 3-0.

“Son circunstancias, todos estamos sujetos a que nos suceda. Nos tocó a nosotros y hay que sacar lo positivo de todo esto”, explicó De Miguel, que alaba la buena actuación de su equipo este curso. “Hasta el momento el equipo ha estado a un nivel que para un club de nuestra idiosincrasia es importante, pero esto no ha acabado, y esta situación ha sido una complicación que esperemos que no pase demasiada factura y que pronto estén todos los jugadores a disposición del míster”, zanjó.