David Gallego confirmó esta mañana en rueda de prensa que las únicas bajas con las que contará el Sporting de cara al encuentro del domingo frente al Mirandés serán Gragera y Campuzano, toda vez que Djuka y Manu García "vienen en perfectas condiciones para poder ser titulares".

¿Cómo está la plantilla? La plantilla está en el proceso natural después de competir, francamente bien. Estamos recuperando muy bien. Tanto Djuka como Manu, al nivel de sus compañeros. Creo que vamos a llegar en muy buenas posiciones. Estoy muy satisfecho del rendimiento que está dando toda la plantilla y del respeto que se tienen entre ellos. Saben que a quien no pueden fallar es a sus compañeros, y está siendo un 10. Una de las claves de la regularidad es esta, además de estar acertados en las áreas. Satisfecho de tener a tanta gente en dinámica, las diferencias son mínimas entre los jugadores. Sabemos que nos van a dar lo que les pedimos.

¿Van a estar disponibles Manu y Djuka? Vienen en perfectas condiciones para poder ser titulares. Otra cosa es que decidamos que tienen que serlo o no, dependiendo del plan de partido que busquemos. Por el tema físico no va a haber ningún problema. Solo vamos a tener dos bajas: Gragera y Campuzano.

Campuzano. No me preocupa. Son situaciones que se dan por el alto rendimiento, viene de una inactividad muy grande. Es algo normal lo que le está pasando. Es una lesión muy muy pequeñita y prevemos que en muy poco tiempo pueda estar otra vez con nosotros.

Nivel físico. Estoy muy satisfecho de cómo estamos a nivel físico. Se están dando dos situaciones: físicamente estamos muy bien, pero emocionalmente también. El equipo se encuentra cómodo, fuerte y con buenas sensaciones a nivel competitivo en cada partido. Así está siendo.

Últimas diez jornadas. Pensamos siempre en el final y nos estamos perdiendo lo inmediato. Yo pienso en lo inmediato, no me lo quiero perder. Pienso en hoy y como mucho en mañana, a ver qué vamos a hacer. Lo único que me ocupa es el Mirandés. Cuando falten muy pocas jornadas veremos a donde nos lleva la situación y por qué estamos luchando. Pero es que aún quedan 30 puntos, que son muchísimos. He visto a equipos que a final de temporada ganaron siete partidos seguidos o perdieron siete. No pierdo el tiempo en hipótesis, solo me ocupo de los tres puntos siguientes. No miramos más allá.

Mirandés. No nos condicionó el trabajo semanal. Preparamos el partido sabiendo que van a tener bajas, pero no nos preocupa. Nos tiene que preocupar qué queremos hacer nosotros y saber interpretar lo que nos van a proponer. Mandarles apoyo y que se recuperen lo antes posible. Es un hándicap, porque pierdes diez posibilidades para decidir. Pero tienen una plantilla con jugadores muy buenos, con posiciones dobladas y gente joven que está esperando su oportunidad. Vamos a competir contra un grandísimo rival que nos lo va a poner muy difícil.

Rivales. Me enfoco mucho a cómo estamos nosotros. De lo que seamos capaces de ser nosotros dependerá por qué lucharemos. A día de hoy sé que todos los rivales son complicados, que es muy difícil sacar un punto contra cualquiera. Unos se juegan una cosa y otros, otra. Y ya no hay margen.

Javi Fuego. Estoy ilusionadísimo de trabajar con Javi Fuego y poder usarlo semana tras semana. No me quiero ir más allá. Me llena de orgullo entrenarle y me ha enseñado muchísimo. Pero no sé qué pasará más allá. No sé dónde vamos a estar ni él, ni yo, ni el equipo. Cuando toque, lo hablaremos.