Las opciones ofensivas del Sporting para recibir al Mirandés: Ataque de dudas

David Gallego está inmerso en un ataque de dudas. El preparador rojiblanco deberá decidir con qué jugadores ofensivos cuenta para el encuentro del domingo, en El Molinón, frente al Mirandés, apostando así por continuar con los mismos jugadores que actuaron frente al Rayo Vallecano o dando entrada a otros futbolistas como Manu García y Djuka que vuelven tras participar en la ventana de compromisos internacionales con sus selecciones. A ello se suma una incógnita más: la de Víctor Campuzano, tocado. Con todas esas piezas, Gallego tendrá que armar el puzzle que consiga llevarse los tres puntos frente a un Mirandés muy mermado por el brote de covid sufrido.

No es fácil la decisión que tiene ante sí el preparador de Suria, que no obstante ya dejó claro en todo este curso que no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones. “Jugarán los que mejor estén y más puedan ayudar al equipo” es un mantra que viene repitiendo toda la temporada. Y eso indica que, si un jugador no está al 100%, tendrá que dejar su puesto para que otro compañero actúe por él. Del mismo modo, y en esto sí que incide especialmente Gallego, ningún futbolista del Sporting tiene asegurado su puesto. Y menos aún tras volver de lesión o, en este caso, de compromisos internacionales. Así lo dejó claro en el caso del brote de covid que se desató en el vestuario sportinguista. En el primer encuentro que tuvo a todos sus hombres a disposición, optó por continuar con los mismos futbolistas que habían jugado los anteriores encuentros, premiándolos y dejando claro que no hay nadie intocable.

Ahí es donde entran las dudas tras la vuelta de Djuka y Manu García de sus compromisos con las selecciones de Montenegro y España sub-21. Más aún cuando ambos disputaron la mayoría de los minutos disputados por sus combinados nacionales, ambos por encima de los 200 minutos de juego.

El montenegrino fue titular en los tres encuentros, disputando 230 minutos. Frente a Letonia –vencieron 1-2– jugó todo el partido, mientras que ante Gibraltar –se impusieron 4-1– disputó 77 minutos y contra a Noruega –cayeron 0-1– jugó 63 minutos. El montenegrino firmó tres buenas actuaciones, aunque acabó físicamente mermado. Llegó ayer a Gijón y tendrá que pasar los pertinentes test antes de entrenarse con sus compañeros, por lo que sigue siendo duda para la sesión de hoy. De no entrenar, solo tendrá por delante la última sesión de la semana, mañana, con lo que llegaría justo al partido del domingo, a las 14.00 horas.

Manu García ha disputado con la rojita 204 minutos. Comenzó de suplente frente a Eslovenia, disputando 32 minutos en los que dio la asistencia del 0-3 final. Frente a Italia fue titular y disputó todo el partido, que terminó en empate sin goles. En el último encuentro, contra República Checa, el habilidoso atacante repartió otra asistencia en los 82 minutos que disputó en un partido que España venció por 2-0.

Caso aparte es el de Campuzano. El atacante catalán, tras encadenar tres encuentros consecutivos como titular, estaba llamado a volver a jugar de inicio el pasado martes, frente al Rayo Vallecano. Sin embargo, no pudo viajar a Vallecas tras resentirse de los problemas musculares que venía arrastrando. Gallego aseguró tras el partido que “no sabemos aún si hay lesión”, pero Campuzano no se entrenó ayer con el resto de sus compañeros, sino que tuvo sesión de fisioterapia, por lo que es duda para el encuentro del domingo. El delantero, único fichaje rojiblanco del pasado mercado invernal, sigue resintiéndose de su escasa actividad las últimas temporadas, sin alcanzar aún su óptimo nivel físico.

Además, ayer Saúl García ya se pudo entrenar junto al resto de sus compañeros tras superar la elongación en los isquiotibiales de su pierna izquierda, por lo que estará a disposición para el encuentro frente al Mirandés. Gragera, baja también en Vallecas, se sometió junto a Campuzano a una sesión de fisioterapia y readaptación, con lo que habrá que esperar a ver cuál es su evolución. Christian Joel, que había sufrido problemas gastrointestinales, se entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros.