Con Javi Fuego entrenándose de nuevo con el grupo y las ausencias de Guille Rosas, Campuzano y Gragera, el Sporting continuó esta mañana con la preparación de la visita de este viernes al Tenerife (Heliodoro Rodríguez López, 21.00 horas). Un partido para el que Aitor García espera recuperar tanto la senda de la victoria después del tropiezo ante el Mirandés, como también reencontrarse con el gol, una tarea con la que se siente en deuda. En lo que no duda es en que el Sporting está haciendo una campaña digna de terminar entre los seis primeros clasificados en Segunda División.

La primera derrota en El Molinón. “Hay que llevarlo con naturalidad. Llevábamos diez partidos sin perder, lo raro es eso. La temporada es muy buena y el viernes hay que salir a por los tres puntos”.

Temporada en lo individual. “No está siendo mi mejor temporada. Se ve en los números. Una cosa es que salgan o no las cosas, pero el trabajo y el compromiso no hay ningún compañero que me lo puede reprochar. No están saliendo las cosas como me gustaría. Espero que en estos nueve partidos las cosas cambien en lo individual y sigan igual en lo colectivo”.

Confianza en mejorar. “Todo jugador quiere hacer una temporada buena en lo individual. En mi primer año en Cádiz fue muy buena y la segunda fue similar a la actual con el Sporting. Sé que tengo el apoyo y la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico”.

Cálculos para el play-off. “Las matemáticas las llevo regular. Los primeros tres puntos son los de Tenerife. Hay que conseguirlos, nos pondremos con 59 y a meter presión a los que están por arriba y vienen por debajo. Eso es lo más importante. Después ya pensaremos en el siguiente. Partido a partido”.

El Heliodoro. “Es un campo complicado. Sólo han perdido dos veces en su campo. Ofensivamente son muy fuertes, los laterales juegan muy alto y tenemos que utilizar nuestras bazas”.

El sueño del ascenso. “Cuando firmé aquí el objetivo era subir a Primera. Recuerdo que en mi primera rueda de prensa de esta temporada dije que era la que veía con más ilusión. Esta campaña estamos haciendo méritos para terminar en play-off”.

Mejorar cara a puerta. “En Sabadell tuve una oportunidad y el otro día me sacaron una con el hombro. Para qué sirve comerse la cabeza. Si se falla, pues a intentar otra. Ojalá cambie esta situación”.