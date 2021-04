Sin Gragera, Campuzano y Guille Rosas, además de la baja del sancionado Babin. El Sporting cuenta ya las horas para el partido de mañana ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (21.00 horas, Gol), en que el buscará volver al camino de la victoria tras el tropiezo ante el Mirandés. David Gallego, entrenador de los rojiblancos, ha subrayado esta mañana la importancia de "relativizar las victorias y las derrotas" ante nueve jornadas finales en las que el equipo luchará por seguir en la pelea por regresar a Primera División. Una carrera en la que ya ve complejo alcanzar a los dos primeros. "No renuncio a nada, pero el ascenso directo es difícil ya", manifestó.

La semana, tras la derrota. "Hemos recuperado a Pablo Pérez. El equipo ha entrenado francamente bien, como viene siendo habitual todas las semanas".

Bajas y disponibilidad para el derbi. "Tienen todos problemas musculares. Hay que valorarlo semana a semana y ver las sensaciones y tolerancia al esfuerzo. Somo muy optimistas con los tres (Campuzano, Guille Rosas y Gragera)".

Situación en la tabla y cálculos. "No es un momento puñetero. Miramos muy lejos y hacemos muchas cábalas, pero en cuanto a nuestras semanas son todas iguales y es lo que vamos a hacer de aquí al final de temporada. Es un privilegio estar donde estamos, nadie nos ha regalado nada. Vamos a valorar lo que tenemos".

Play-off y el caramelo del ascenso directo. "Para nosotros es un premio luchar por lo que estamos luchando. Sabemos que el play-off es una posibilidad de las dos que se tienen. También sabemos que estamos luchando contra transatlánticos. Hay que relativizar las derrotas y las victorias".

Filosofía del partido a partido. "Está claro que sabemos la dificultad que tiene. No doy excesiva importancia al los comentarios, nosotros no nos vamos a salir del carril. Los que son directamente protagonistas y los que deciden las cosas son los jugadores y tenemos claro el camino. De ahí no nos vamos a salir, ni cuando se ha perdido ni cuando se ha ganado. El de Tenerife es el partido más importante, como todos. Veo al equipo muy metido".

Adiós al ascenso directo. "No renuncio a nada, pero los puntos que te llevan (los dos de arriba) es difícil de reducir en tan poco tiempo y ante rivales que fallan tan poco".

Las siete victorias que cifra Mariño para el play-off. "Diego quiere decir que si ganamos siete es matemático porque sacamos ya siete puntos al séptimo. Yo no pierdo el tiempo en estadísticas. Es perder energía".

Heliodoro, territorio hostil. "Todos los campos son complicados. Creo que sólo han perdido dos partidos en casa. El Tenerife es el equipo que más centros hace al área y el que mayor porcentaje de acierto tiene. Es al que menos le tiran de la Liga y con el míster nuevo no le han generado ni un gol en transición".

Cómo relevar a Babin y el modelo Ramis. "Va a salir otro jugador que ya ha jugado antes y que lo ha hecho bien, como Borja o Pelayo. En cuanto al Tenerife de Fran y el de ahora de Ramis, no soy de comparar. Diré que el de ahora es un equipo muy compacto, que a nivel defensivo está muy trabajado. Tenemos que estar muy acertados en las pocas que nos va a dejar el rival. No se descomponen nunca. Será un partido de mucha paciencia".

El aprendizaje del Mirandés. "Hemos valorado mucho lo que pasó, como lo hicimos las semanas anteriores. Es un juego. No va a ser mi única derrota. Hay que analizar por qué pasa. He visto a mis jugadores enchufados, como siempre".

Convocatoria: Mariño, Christian Joel, Joel Jiménez, Saúl García, Valiente, Borja López, Aitor, Pedro Díaz, Carmona, Nacho Méndez, Cumic, Javi Fuego, Manu García, Cristian Salvador, Pablo Pérez, Djuka, Pablo García, Gaspar, Bogdan y Pelayo Suárez.