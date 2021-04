"Estamos más unidos, más fuertes que nunca y con más ganas de que llegue el partido del domingo". Sergio Sánchez, entrenador del Sporting B, espera que el duelo de este domingo ante el Pontevedra (Mareo, 12.00 horas) suponga el de la reacción del equipo para evitar el descenso a la Tercera RFEF. "Vamos a buscar tres puntos que alimenten la fe que tiene el equipo de darle la vuelta a la situación y de salir de ahí", subraya el preparador del conjunto gijonés.

"No queremos caer en la precipitación, pero somos conscientes de que tenemos que encadenar tres o cuatro victorias seguidas para salir de donde estamos", asume Sergio Sánchez ante un calendario que le dará poco respiro al Sporting B. "¿Cuándo van a llegar?, no lo sé, esperamos que cuanto antes. Hay que intentar evolucionar en pos de esa victoria", añade el técnico, convencido de que no faltará esfuerzo para conseguirlo. No será sencillo ante un rival al que ve como un candidato por el ascenso que, por accidente, ha terminando peleando por mantener la categoría.

"El hecho de que el Pontevedra haya sido el equipo elegido por Charles para continuar con su carrera lo dice todo. Es un jugador con 400 partidos en las tres máximas categorías del fútbol español y más de cien goles en las mismas, ha elegido ese equipo porque tenía unas pretensiones muy altas. Era un equipo confeccionado para aspirar a lo máximo, al ascenso. Las circunstancias han hecho que caigan a la fase de la permanencia, pero eso se traduce en que es un equipo con una plantilla muy fuerte, de grandes jugadores. Cuentan con otro gran delantero como Rufo, de gran capacidad rematadora. Tiene además velocidad por banda y un centro del campo muy fuerte. Es un equipazo", subraya Sergio Sánchez sobre el rival del Sporting B.

Por último, el entrenador del filial rojiblanco matiza algunos aspectos sobre su filosofía. "Intentamos introducir siempre matices tácticos, cada partido es diferente. Buscamos dar pequeños toques en cuanto a ideas de juego respetando la identidad del equipo y las características de nuestros jugadores. La pasada jornada intentamos más juego directo del habitual. Fue una pena la ocasión de Álex en los últimos minutos porque pudimos habernos llevado la victoria", concluye sobre el empate en la visita al Coruxo.