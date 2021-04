Las críticas a la indumentaria del Sporting en Tenerife: Un uniforme sin identidad

Camiseta y medias violetas y pantalón blanco. Esa es la extraña combinación que utilizó el Sporting en su encuentro del pasado viernes en tierras canarias frente al Tenerife, que vistió camiseta y medias blancas, con pantalón azul, con una coincidencia cromática con la vestimenta rojiblanca del Sporting que hacía imposible su uso. Los gijoneses suman así seis combinaciones distintas este curso: la primera, segunda y tercera equipación –de homenaje a los sanitarios–, la primera con medias rojas, la primera con pantalón rojo y la segunda con pantalón blanco. Una equipación, esta última, que ha sido duramente criticada por la afición gijonesa, que remarca que es una combinación “sin identidad” y que “no se identifica con el Sporting”. Además, en los planos largos y en según qué dispositivos el color violeta de la zamarra y los calcetines parecían de color azul. “Parece que íbamos vestidos del Oviedo”, critican los peñistas.

“Pones la televisión y nunca piensas que esté jugando el Sporting”, asegura Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas: “En los planos largos, parecía la equipación del Oviedo, aunque luego de cerca ya se diferenciaba el color violeta, pero si no tienes una televisión con buena definición o lo ves en el móvil o la tablet, parecía azul”. Por eso, Llerandi asegura que “se podía haber pensado antes”, aunque entiende que “si ganas, nadie se acuerda, lo hubiéramos tomado a chirigota”.

“Hubo muchas quejas, a la gente no le gustó nada la combinación con el pantalón blanco”, remarca Adrián Núñez, presidente de Unipes. “Con esa equipación, con esos colores, nunca piensas en el Sporting, añade”. Por ello, Núñez echó de menos haber podido jugar de rojiblanco, ya que “el resultado tampoco ayudó a olvidarse del tema”.

“Es horrible, no hay derecho, ¿por qué no jugamos de rojiblanco?”, critica Arturo Sánchez, de la peña Isma. “En la televisión se veía azul, parecíamos el Oviedo”, se queja, remarcando que “la camiseta es horrible y el partido, sin comentarios”.

“Parece que en los últimos años hemos perdido totalmente la identidad del Sporting con las equipaciones”, asegura Roberto Narváez, de la peña La 1905, “es un poco absurdo”. Para Narváez, “todo lo que no sea jugar de rojiblanco, no me gusta”, incidiendo en que “por la televisión, parecía la equipación del Oviedo, y encima una semana antes del derbi”.

“Con estas combinaciones se pierde totalmente la identidad”, coincide Herminio Martín, de la peña Nunca Caminarás Solo, “mirabas la pantalla y no sabías quién estaba jugando”. El peñista incide en que “pudiendo usar la rojiblanca, no veo normal que no se vista, parecía casi un aliciente al Oviedo de cara al sábado”.

“La verdad es que no pegaba mucho esa combinación”, explica Jesús Ortea, de la peña Veguín, “parecía el Oviedo en vez del Sporting, mirabas la televisión y no sabías qué equipo era el tuyo”, con lo que considera que “se tenía que haber jugado de rojiblanco”.