El jugador del Sporting Cumic hace afición desde la puerta de su casa

“Le pedí un autógrafo y, al principio, parecía no entenderme muy bien. Pensaba que quería hacerme una foto junto a él. Cuando ya se dio cuenta de que lo que buscaba era su firma, me pidió esperar, volvió a meterse en casa y regresó con su camiseta en la mano”. Él, el encargado de hacer llegar a Cumic su pedido, se llama David. Prefiere no añadir más datos en lo referente al pedido y su trabajo. Sportinguista natural de Seseña, Toledo, llegó hace diez años a Gijón, por motivos laborales, trayéndose de la mano a su novia, Laura Yuste. “Antes yo seguía al Sporting un poco por él. Habíamos ido a verles jugar al Vicente Calderón, también al campo del Getafe...”, explica esta madrileña de 34 años. Fue pisar Asturias y la pasión se multiplicó.

“Me aprendí el himno y me hice tan sportinguista como él. No sólo eso, tengo una amiga de aquí de Gijón que dice que parezco más asturiana que ella. Y qué quieres que te diga, a mí eso me presta mucho”, señala “Lauri”, con el detalle de que ya ha incorporado palabras a su vocabulario que subrayan su adaptación más allá de los colores. “Hasta mi gente de Madrid me comenta que se me nota mucho el acento asturiano”, subraya.

No es la primera vez que Laura intentar tomar contacto con un jugador del Sporting. “En mi lista de preferidos está Djuka, nuestro goleador; Mariño, que es un porterazo; Guerrero, que era nuestro ídolo porque es, como mi novio, de un pueblo de Toledo y Carmona, que vive, como nosotros, en el barrio de La Arena. Me lo encuentro mucho paseando con su niño”, apunta desde el muro de San Lorenzo, escenario habitual también de sus caminatas con Toby y Goofy, un cocker y un teckel, respectivamente. Ellos son sus debilidades, junto al Sporting. “Me encanta que los jugadores tengan gestos como el de Cumic. Ha sido un chico súper agradable, súper majo”, destaca.

“Lauri”, ataviada con mascarilla del Sporting, tiene ahora nueva equipación para vivir la semana del derbi, un partido que tiene bien subrayado en la agenda y para el que ya hay sitio reservado. “Lo tenemos todo preparado para verlo en el salón de casa. Mi novio va a tener hueco en el trabajo y estarán también, por supuesto, Goofy y Toby”, comenta. En s domicilio, la camiseta de Cumic ha pasado a ocupar un sitio en el armario en el que guarda bandera y más de una bufanda rojiblanca junto a la primera camiseta con la que se hizo en su día. “Tengo ya la de Whalley, el portero. En este caso me la regaló un vecino, también muy majo. Aquí hay mucha gente maja”, comenta la madrileña.

Ha vivido más de la mitad de su vida en la capital de España, pero tiene muy claro el significado del derbi asturiano. “Hay que ganar al eterno rival”, repite. Porque “Lauri es de las que espera que los puntos se quede en El Molinón, por mucho que los últimos precedentes sean esquivos. Lo hace sin dejar de ser sensible con la dinámica del equipo, al que le está costando volver al camino de la victoria después de que haya encadenado, por primera vez en la temporada, dos derrotas. “A ver, que ahora nos ha tocado una racha un poco complicado y eso por el tema de estas dos derrotas, pero yo quiero y creo que vamos a ganar al Oviedo. Es que somos mejores que ellos”, concluye esta fiel sportinguista a quien Cumic le devolvió una firma en forma de camiseta.