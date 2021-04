El Sporting B empata con polémica

Sporting B y Pontevedra firmaron ayer en Mareo un empate a uno marcado por la polémica del penalti que sirvió a los visitantes para empatar. Los rojiblancos suman una nueva jornada sin ganar, aunque siendo superiores a su rival en muchos tramos del encuentro. Con este empate, las opciones de permanencia rojiblancas se complican aún más.

Salió el Sporting B al césped consciente de lo que se jugaba. En los primeros cinco minutos gozó ya de las primeras ocasiones del encuentro, naciendo en la banda izquierda ocupada por Pablo García y Gaspar Campos, que disputó sus primeros minutos del año con el filial. La tromba sportinguista apaciguó con el paso de los minutos, pero no así la intención de llevarse los tres puntos. El Pontevedra no encontró la primera ocasión del encuentro hasta el minuto 38, tras una buena jugada colectiva que finalizó con un centro de Zabaleta a la cabeza de Charles. El remate del veterano delantero se fue por muy poco. El premio para los locales llegó en la última jugada de la primera parte. Los rojiblancos fueron capaces de trenzar un contraataque de libro, en el que participaron Iván Elena, Gaspar Campos y Lucas Suárez, que tuvo la pausa para poner el balón al segundo palo, donde llegaba libre de marca Koné, que definió por bajo a Cortes, adelantando a los rojiblancos.

El Pontevedra salió a la segunda parte espoleado por el resultado en contra. Los gallegos comenzaron dominando hasta que en el minuto cuatro de la reanudación el colegiado señaló el punto de penalti por mano de Pablo García. La decisión fue muy protestada por los locales, asegurando que el balón había impactado en el pecho del defensor y no en el brazo. El colegiado no dudó y Charles, con clase, convirtió la pena máxima engañando a Christian Joel. El Sporting B no se conformó con un empate que parecía valer más a los visitantes y lo siguió intentando hasta el pitido final, con más ganas que acierto.