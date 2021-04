Pablo Pérez recogió esta mañana su trofeo como jugador "Cinco estrellas" del Sporting en el mes de marzo. El canterano rojiblanco, con la vista puesta ya en el encuentro frente al Oviedo, aseguró que "todos soñamos con marcar goles importantes en un derbi".

Premio. Contento de poder participar, ayudar a mis compañeros y al equipo. Es un premio colectivo

Reivindicarse. Todos los jugadores sabemos la exigencia de este club. Todos tenemos que ayudar, aportar, estar preparados para cuando tengamos que jugar hacerlo bien. No siento que yo sea un caso especial. Es lo que conlleva la profesión.

Derbi. Es un partido especial, bonito, siempre hay muchas ganas de jugar, y más en El Molinón. Muchas ganas de que llegue ya.

Marcar en un derbi. Espero que marque quien marque podamos llevarnos los tres puntos, que son importantes para poder mantenernos en los puestos de arriba. Recuerdo el gol que marqué como un momento muy especial y bonito. Para alguien de Gijón, marcar un gol al Oviedo en un derbi es especial.

¿Qué significaría marcar? Es lo que todos soñamos: marcar goles importantes, que puedan ayudar al equipo. Y si es un derbi, hace más ilusión. Es un reto y te da ese plus.

¿Qué le pasa al Sporting en los derbis? No creo que nos pase nada, son circunstancias. Ahora el equipo está haciendo una gran temporada y llegamos con muchas ganas e ilusión. Sabemos que son tres puntos muy importantes para seguir arriba. Tenemos que afrontar el partido con las ganas e ilusión que tenemos y seguro que saldrá bien.

Bache. Las temporadas, y más en Segunda, son muy largas. Todos los equipos pasan por rachas, son dinámicas. Yo no hablaría de bache. La temporada del equipo está siendo muy buena y esos partidos se decidieron por detalles. Si algo bueno tiene este equipo es que compite en todos los partidos hasta el final. El derbi nos llega en un buen momento para cambiar esta dinámica, tenemos muchas ganas, estamos muy ilusionados e iremos a por todas.

¿Cómo ve al Oviedo? Creo que bastante tengo con lo mío y mirarnos a nosotros, que es lo más importante, más que mirar las temporadas de los demás. Valoro lo que hacemos nosotros, que lo estamos haciendo muy bien. Tenemos un jugador arriba como Djuka, que está haciendo una temporada espectacular, marcando muchos goles y eso marca las diferencias.

Importancia del partido. Partidos importantes, al final, son todos. Son tres puntos más, pero sabemos que es el Oviedo y hay esa rivalidad y esas ganas. Todo el mundo quiere participar y hacerlo bien. Pero si ganamos al Oviedo no nos van a dar siete puntos, nos van a dar tres. Tenemos un objetivo, que todo el mundo sabe cuál es, y lo que tenemos que hacer es conseguirlo cuando acabe la temporada, sea por una vía o por otra. Tenemos que estar centrados en eso, ir partido a partido. Este partido evidentemente es muy importante, porque es el siguiente y porque es un derbi.

¿Motiva ganar al Oviedo? Queremos ganar, sumar tres puntos. Estamos centrados en lo que nos pase a nosotros, lo que le pase al Oviedo nos da más igual. Tenemos que centrarnos en lo nuestro y ellos, en lo suyo.

¿Cómo va a ser el partido? Los derbis anteriores no tienen que influir nada. Va a ser un partido disputado, con mucha intensidad, vamos a ir a muerte los dos equipos, como todos los derbis. Va a ser un partido difícil y duro, pero a mí me encanta jugarlos, porque me da ese plus de competitividad. Es un partido bonito de vivir.

Falta de público. Vamos a echar mucho de menos a la afición. Es muy bonito vivir derbis con El Molinón lleno, como los últimos años, ver cómo animan. Sabemos lo que nos jugamos, el equipo está muy concienciado y aunque no haya gente, sabemos que están con nosotros. Es un partido muy importante para la afición y la ciudad, así que saldremos a muerte con ellos.