El Sporting más asturiano: los rojiblancos suman la cifra más alta de futbolistas nacidos en la región, once, desde la vuelta a Segunda

Javi Fuego, Pablo Pérez, Borja López, Pedro Díaz, Gragera, Pablo García, Gaspar, Pelayo Suárez, Nacho Méndez y Manu García. Once asturianos han tenido minutos en Liga esta temporada en el Sporting. Al menos, hasta el momento. La cifra ha ido creciendo progresivamente desde el regreso a Segunda del club gijonés, en la temporada 2017-18. En aquella campaña, seis futbolistas de la región llegaron a vestir la camiseta. Ocho lo hicieron al siguiente año hasta alcanzar, en la 2019-20, nueve. Los números muestran un crecimiento evidente, aunque en estas campañas se registraran participaciones prácticamente testimoniales. El repaso cambia si se acota a los días de derbi, reduciendo casi a la mitad a los protagonistas, salvo en el último precedente. En la primera vuelta, en el Tartiere, siete asturianos jugaron en el bando rojiblanco. El del sábado girará en una cifra similar.

Octavo cruce, al alza. El Sporting buscará el sábado romper con una racha de dos derrotas consecutivas en Liga y poner fin al color azul de los derbis desde 2017. Sólo una victoria rojiblanca en los siete duelos asturianos disputados desde entonces añade motivos para lograrlo, de nuevo, al octavo intento. No será por falta de sentimiento. En una campaña sin apenas refuerzos, a los asturianos de la temporada anterior se le ha sumado la quinta del Colegio La Asunción, grupo de canteranos criados en Mareo y surgidos de las aulas del centro educativo gijonés. Si enfrentarse al Oviedo nunca es un partido más para un jugador del Sporting, en el caso de los de casa se vive especialmente.

Mareo a la puerta. Once son los asturianos que han participado, pero hay más a la puerta para aumentar la lista. Han entrado en más de una decena de convocatorias futbolistas como Berto, que ya sabe lo que es debutar de rojiblanco aunque David Gallego, hasta el momento, no le ha dado minutos en Liga. También han estado citados, con cierta asiduidad, otros jugadores nacidos en la región como el portero Joel Jiménez, el lateral Trabanco, el centrocampista Mateo Arellano y el extremo Pelayo Morilla. No son los únicos. El entrenador rojiblanco tiene la costumbre de dejar la puerta abierta al filial, ya que varios de estos jugadores se entrenan habitualmente con el primer equipo.

Pablo y Nacho, siempre. Pablo Pérez y Nacho Méndez vienen de vivir derbis desde 2017, desde el reencuentro de Sporting y Oviedo en Segunda División. Ambos han tenido participación, en mayor o menor medida, en las últimas cuatro campañas, aunque no siempre lo han podido hacer en los derbis. En la campaña 2017-18 integraban la nómina de seis asturianos con minutos en Liga, junto a Roberto Canella, Sergio Álvarez, Carlos Castro y Jony. La mitad, Canella, Sergio y Castro, disputaron el duelo ante el Oviedo en El Molinón (1-1), con Paco Herrera en el banquillo. El mismo que llegó a presentar un once sin un solo asturiano por primera vez en la historia del club. Canella, Sergio y Castro repitieron en el Tartiere, con el refuerzo de Jony. El partido cayó del lado azul (2-1), pero a partir de ahí, con Baraja como entrenador, comenzó la remontada al play-off.

De seis, a ocho de casa. En la temporada 2018-19, el número de asturianos que participaron en Liga ascendió a ocho tras nuevas llegadas procedentes del filial, que venía de cuajar una excelente campaña. Los asturianos que tomaron parte en Liga durante esa campaña fueron: Nacho Méndez, Dani Martín, Roberto Canella, Pablo Pérez, Pedro Díaz, Pelayo Morilla, Pablo Fernández y Gragera. De todos ellos, únicamente Nacho Méndez y Canella pasaron de los mil minutos. Es decir, fueron los únicos que gozaron de cierta regularidad. Fue la temporada del primer triunfo del Sporting en los recuperados derbis en Segunda. En la visita al Tartiere cayeron los rojiblancos (2-1) y acabó despedido Rubén Baraja. Participaron sólo Canella y Pablo Pérez. En El Molinón, ya con entrenador asturiano, José Alberto López, solo Nacho Méndez y Pablo Pérez tomaron parte, pero la victoria se quedó en casa (1-0).

Primeras piedras. La 2019-20 fue colocando las primeras piedras de lo que es el actual Sporting. Las incorporaciones de Borja López, Javi Fuego y Manu García volvieron a poner Mareo en el foco y trasladaron una imagen de proyecto. De hecho, los nueve asturianos sumados esa campaña siguen todos en el equipo: Javi Fuego, Borja López, Pablo Pérez, Nacho Méndez, Manu García, Pedro Díaz, Gaspar, Gragera y Berto. Estos tres últimos tomaron parte en pocos partidos durante la pasada temporada. En cuanto a los derbis, el primero llegó en el Tartiere, se resolvió sin goles, y contó con Pablo Pérez, Javi Fuego, Nacho Méndez y Pedro Díaz en el verde. El segundo, con Djukic sustituyendo a José Alberto, descartó las opciones de play-off al terminar con victoria azul y participación de Manu García, Nacho Méndez y Pablo Pérez.

Cuatro concejos. La nómina de asturianos con los que hasta el momento ha contado David Gallego se reparten en cuatro concejos diferentes. Pablo Pérez, Borja López, Gragera, Pablo García y Pelayo Suárez son de Gijón; Javi Fuego y Pedro Díaz, de Siero; Nacho Méndez, de Gozón y Manu García, de Oviedo.

Influencia del reglamento. El inicio de la pandemia obligó a detener el fútbol y a retomarlo, meses después, con un calendario mucho más condensado. Ante este escenario, el reglamento se adaptó a la nueva realidad de los clubes de fútbol ampliando a 23 el número de jugadores que podían entrar en convocatoria y elevando a cinco las sustituciones posibles a lo largo de los encuentros. Un factor que ha ayudado al reparto de minutos entre los jugadores y también a que, en clubes de cantera como el Sporting, esta circunstancia ayude a que ciertos futbolistas puedan comenzar a aparecer en el primer equipo.