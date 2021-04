El Sporting ha iniciado la preparación de la visita al Zaragoza con la única baja de Campuzano y la mente lejos ya del resultado del derbi. Pedro Díaz hace hincapié en la confianza del vestuario en recuperar la dinámica que ha llevado al equipo gijonés a estar entre los seis primeros durante toda la temporada y restado importancia a estas tres últimas derrotas. "Son rachas", subraya el futbolista, que comparte el mensaje del vestuario de cara a las siete finales que restan en el calendario: "Queda lo más guapo".

Efecto del bache. “Llevamos una temporada buenísima. Tenemos claro que hay que seguir con la idea que teníamos. Tanto cuando iba bien, como cuando va mal, como ahora. Hay que darle la vuelta. Tenemos un partido importante el viernes. Hemos limpiado la cabeza y estamos centrados en lo que toca”.

Qué pasa en los derbis. “No tiene explicación. Es lo guapo del fútbol. Nosotros en casa somos muy fuertes… Es un derbi, es un partido muy bonito, pero son tres puntos. El derbi es especial para la gente de Gijón y para nosotros también, pero ya es agua pasada”.

Mensaje en el vestuario. “Queda poco, hay que seguir y ya no hay excusa. Llevamos mucho tiempo juntos, tenemos el equipo formado, nos conocemos todos muy bien y nos queda lo más guapo”.

Causa de las tres derrotas. “Son rachas. No es algo específico. Cuando las cosas van bien se nota la confianza, y cuando van mal hay que darle la vuelta lo antes posible. Estamos preparando bien el último tramo”.

Cuentas para el play-off. “Mis cuentas son tres puntos para el viernes. Es lo que hay que decir y es la verdad. Si andas calculando y mirando se te va la cabeza. Hay que ir a Zaragoza a luchar por los tres puntos como sea y a ver qué pasa al final”.

Frustración ante el Oviedo. “Es complicado porque cuando encajas un gol pronto el equipo contrario obviamente se cierra y es más complicado. Sigues intentándolo hasta el final, y no pudo ser. Es lo que hay en este partido y en todos. Nosotros hacemos lo mismo cuando marcamos”.

No hay diferencias en el equipo. “Somos los mismos que hace tres semanas. Me entreno todos los días con mis compañeros y no creo que ninguno haya cambiado. Igual alguno se corta el pelo diferente. Seguimos con la misma confíanza”.

El mensaje de Gallego. “Nos ha dicho que tiene plena confianza en nosotros, la misma confianza que cuando estábamos en la racha de victorias. Es lo que nos hace sentirnos que tenemos el nivel para estar arriba, como ya demostramos”.