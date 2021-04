El central sportinguista Marc Valiente no se entrenó hoy junto al resto de sus compañeros, sino que hizo una jornada preventiva de descanso en el gimnasio. Sin embargo, su presencia el viernes en el partido frente al Zaragoza no parece peligrar. Tras el entrenamiento, en sala de prensa, aseguró que "tenemos que borrar estos tres partidos y encarar el del viernes como el más importante".

Racha negativa. Sabemos que llevamos tres derrotas seguidas, es obvio, pero no nos preocupa en exceso. Sabemos que el futbol son momentos y estados de ánimo. Seguimos trabajando como antes, cuando llevábamos diez partidos sin perder. Solo pensamos en el partido del viernes sin pensar en los últimos partidos.

¿Qué tiene que mejorar el equipo? Los partidos se deciden por detalles y hay algunos que se pueden controlar y otros no. En los partidos que nos pusimos por detrás tuvimos exceso de querer ir a por el partido en seguida, sin madurarlo. Muchos partidos que hemos jugado antes y hemos ganado han sido parecidos a los últimos tres. Hay que pulir esos detalles.

Reacción tras perder en el derbi. Ojalá llegue, pero no creo que sea un factor clave, solo estadística. No creo que vaya a repercutir, pero ojalá en las próximas semanas tengamos buenos resultados.

¿Duele más perder en un derbi? Duele perder contra el Oviedo, está claro. Tanto en el entorno como en el vestuario. Pero el día siguiente pasamos el duelo y ya empezamos a entrenar pensando en el Zaragoza. No nos podemos quedar anclados en lo que pasó en el derbi.

¿Qué se habló en el vestuario? Es clave mirar todo lo bueno que veníamos haciendo. Los que llevamos más tiempo en Segunda División sabemos que no perder dos partidos seguidos es muy difícil, y no lo habíamos hecho hasta ahora. También saber que, en los partidos que perdimos, hay cosas que hemos hecho bien. Tenemos que borrar estos tres partidos y encarar el partido del viernes como el más importante.

¿Qué preocupa más: la falta de gol o la pérdida de seguridad defensiva? Nosotros nos basamos en el plan de partido y nuestro modelo de juego. Si defiendes bien, tienes más posibilidades de ganar los partidos. Son detalles. No considero que tengamos fragilidad defensiva ni nos preocupa no haber marcado en los partidos, porque hemos creado ocasiones.

Los de arriba no ganan. Viene siendo normal que los equipos de abajo aprieten mucho ahora, porque se les van acabando las jornadas. Cada partido es más complicando, se ven muchos empates y partidos más cerrados. La Segunda es así y ahora, al final, incluso más.

Continuidad el año próximo. Existe la posibilidad de que siga, pero de momento estoy centrado en el final de temporada, lo más importante son las jornadas que quedan y el play-off. No lo veo como una preocupación, solo pienso en acabar la temporada, entrar en el play-off y luego ya se verá.

¿Cuáles son las cuentas del vestuario? No pensamos en siete finales, sino en un partido importantísimo, que es el del viernes. Y si lo ganamos, estaremos bastante más cerca del objetivo. No tenemos que pensar en ganar dos, tres o cuatro, sino en ganar el viernes.

¿Entraron las dudas en el vestuario? Dudas siempre te puede generar, pero dentro sabemos que el trabajo que estamos haciendo es bueno y tenemos que seguir la misma línea. Lo que nos ha hecho perder fueron detalles, nos cayó la cruz. Tenemos que pensar en nuestro modelo de juego e ir el viernes sin pensar en esas tres derrotas consecutivas.

Superliga europea. Se habla en el vestuario, porque es actualidad del fútbol. Pero no hace falta ni opinar, porque no lleva ni dos días de la creación y ya parece que no se va a disputar. Lo lógico es que la mayoría de la gente se posicione en contra y que no se dispute, porque para mí no tiene ningún sentido. En 48 horas ya se está desmontando el chiringuito.

Zaragoza. Está haciendo una segunda vuelta muy buena. Es un equipo hecho para cotas más altas, pero por circunstancias de la temporada se ha visto ahí. Yo conozco a JIM, que me entrenó en el Valladolid, y es un entrenador muy bueno, que plantea los partidos muy bien. Nos va a costar mucho.

¿Cuál es la clave para lograr el objetivo? Tener hambre de poder disputar el play-off. Ojalá el año pasado estuviéramos estado en este punto y no luchando por no caer. Estamos en un momento bonito de la temporada, entendemos que hay presión en el entorno, porque parecía que lo teníamos y ahora, después de tres derrotas, parece que no. Pero hay que tener tranquilidad y hambre de conseguirlo porque es una cota muy bonita.