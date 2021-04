La ansiedad influye en las lesiones del delantero del Sporting Campuzano, según los expertos

Entre dos y ocho semanas. Ese es el tiempo que Víctor Campuzano podría estar alejado de los terrenos de juego a causa de la lesión sufrida en el bíceps femoral de su pierna izquierda en la primera parte del derbi asturiano frente al Oviedo, el pasado fin de semana. Un abanico amplio que podrá concretarse mucho más mañana, cuando el delantero catalán se someta a nuevas pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, pudiendo afinar mucho más la localización y el tamaño de la misma.

Los servicios médicos del Sporting se han visto obligados a esperar para realizar las pruebas radiológicas debido a la fuerte inflamación que el futbolista, que ya pasó una primera exploración, tiene en la zona. Los galenos rojiblancos, no obstante, temen que pueda tener una rotura, lo que pondría en seria duda la participación de Campuzano en un posible play-off de ascenso, dando prácticamente por descartada su presencia en la temporada regular. Un problema más en la trayectoria del único fichaje rojiblanco en el periodo invernal, que viene encadenando problemas musculares desde su llegada.

“Si puede llegar al play-off, tiene que ser al 100%, porque va a ser un pico alto de estrés y presión” Senén Fernández Servicios médicos del Bengaluru

“Cuando llevas mucho tiempo sin jugar se juntan varios factores que aumentan el riesgo de lesión: la ansiedad y la falta de estímulos competitivos”, explica Lorenzo del Pozo, readaptador de la selección española de fútbol. El gijonés incide en que, en estos casos, “el jugador tiene muchas ganas de demostrar que vale y agradecer la apuesta que se ha hecho por él desde el club”, lo que lleva a que se sobrecargue de trabajo, aumentando el riesgo de sufrir lesiones. “Suman mucho trabajo cuando lo que tienen que hacer son entrenamientos coadyuvantes que no busquen el rendimiento inmediato, sino asimilar esos esfuerzos”, enfatiza Del Pozo, que explica que “en estos casos, es mejor entrenar menos y aumentar el descanso y los estímulos competitivos”, enfatizando que “muchas veces, aunque el jugador está listo para entrenar, no lo está para competir”. Y pone el foco sobre otra posible causa más, que no suele tenerse en cuenta: “la cabeza del jugador, porque pierden el ritmo de competición y acaban por dudar de sí mismos”.

“Es muy importante la readaptación: puede que no haya lesión pero no esté para competir” Lorenzo del Pozo Readaptador de la selección

Respecto a la lesión sufrida por Campuzano en el bíceps femoral, Del Pozo la tacha de “plaga”, además de explicar que “es muy difícil de tratar”. Sin conocer el resultado de la prueba radiológica se hace difícil estimar el tiempo de baja, pero Del Pozo asegura que “un mes, mínimo”, ya que “es muy importante no saltar peldaños en el trabajo de readaptación”.

“En cuanto la resonancia está bien pensamos que está recuperado, pero no es así: una cosa es la curación biológica y otra es la resistencia biomecánica. Puede que la lesión esté cerrada pero el jugador no esté preparado para competir”, remarca Del Pozo, que pide “no caer en el mismo error que se pudo haber cometido antes por querer precipitar su vuelta” ya que “el mayor factor de riesgo para sufrir esta lesión es haberla padecido con anterioridad”. Para Del Pozo, “es fundamental que el jugador tenga un estado mental lo más relajado posible, cuanto más tenso esté y más autopresión se imponga, será peor”.

Así lo cree también el gijonés Senén Fernández, jefe de los servicios médicos del Bengaluru FC de la Superliga India. “Lo más importante es que pueda recuperar bien y no recaer”, con lo que “si hay oportunidad de que llegue para el play-off, tendrá que ser a sabiendas de que está al 100%”. Sobre todo porque “el play-off supondrá un pico alto de estrés, presión y partidos” y porque la zona afectada “influye en los golpeos, las aceleraciones, frenadas o sprints”.

Para Fernández, tan importante como la recuperación en sí está el crear “un plan de prevención de lesiones para que pueda estar cuanto antes disponible en las mejores condiciones posibles, con la herida cicatrizada y unas condiciones aeróbicas perfectas”.

Fernández explica que “es muy probable que exista una rotura, porque cuando le dio en el partido ya se vio que sintió algo fuerte”, con lo que “falta esperar que sea lo menor posible y en una zona de menor afección”. De ser una rotura grande, Fernández estima ocho semanas de baja. Si es pequeña, podría quedar en tres. “Lo primero es esperar a la prueba, dar con un diagnóstico correcto y empezar a trabajar”, analiza, “ojalá llegue para el play-off, pero eso lo marca la lesión”.

En cuanto a la razón de las recurrentes lesiones sufridas por Campuzano, coincide en que “la presión y el estrés como nuevo fichaje afectan”, así como la falta de ritmo competitivo. “Llega un pico con una carga alta de partidos y el cuerpo no está acostumbrado, con lo que es más posible que aparezcan lesiones”, incide.